Олена Костевич посіла четверте місце в кульовій стрільбі на Олімпіаді-2020

Українська спортсменка Олена Костевич виборола четверте місце у стрільбі з пневматичного пістолета на Олімпіаді в Токіо.

Спортсменка набрала 197,6 бала. Олімпійською чемпіонкою у цій дисципліні стала представниця Росії Віталіна Бацарашкіна, яка взяла 240,3 бала.

Антоанета Костадінова з Болгарії (239,3) посіла друге місце, а на третьому китайка Ранксін Джианг (218,0).

– Починати важко, це перший старт. У кваліфікації складно було заспокоїтися. Сподіваюся, все адреналін вже вийшов і далі буде спокійніше, – прокоментувала свій виступ Костевич.

Вона також зазначила, що дуже вдячна українським уболівальникам за підтримку, яка відчувається за тисячі кілометрів.

Днем раніше в чоловічій стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів українець Павло Коростильов також зайняв четверте місце.

Стрілець довгий час тримався на другому місці, поступаючись лише іранцю Джаваду Форугі, який згодом виграв золоту медаль.

Однак він невдало провів останній постріл, який вибив лише 8,4 очка, що дозволило обійти українця не лише сербу Даміру Мікечу, але і китайцеві Пан Вею.

В сумі Коростильов заробив 198.9 очок, чого вистачило лише для четвертого місця.