У п’ятницю, 30 липня, на Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбулися півфінальне змагання зі стрибків у висоту для чоловіків.

Один із найкращих легкоатлетів Андрій Проценко не зумів здійснити мрію та пробитися у фінал.

На змаганнях 33-річний спортсмен впевно перетнув позначки 2.17 м, 2.21 м і 2.25 м. Однак, на жаль, він не зміг стрибнути на 2.28 м.

Таким чином наш легкоатлет не потрапив до топ-12 учасників, які безпосередньо перейшли до наступного етапу і поборються за медалі.

Андрій Проценко родом із Херсону. Він один з найкращих українських легкоатлетів.

На його рахунку бронза чемпіонату світу і срібло чемпіонату Європи 2014 року.

Також українець завоював нагороди на різних змаганнях і на етапах Діамантової ліги.

Також сьогодні не зуміла пройти до фіналу у стрільбі з пістолета на дистанції 25 м українська олімпійська медалістка Олена Костевич. Вона посіла 23-те місце.

Однак напередодні, 27 липня, Костевич здобула бронзу Олімпіади-2020 у парі з Олегом Омельчуком у стрільбі з пневматичного пістолета серед змішаних команд на 10 м.

Фото: ФЛАУ