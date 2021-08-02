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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Черкасова поступилася у півфіналі і побореться за бронзу Ігор-2020

Алла Черкасова

Українка Алла Черкасова поступилася у півфіналі у жіночій вільній боротьбі до 68 кг американській спортсменці Тамірі Менса-Сток, яка є чинною чемпіонкою світу.

Сутичка завершилася перемогою представниці США з рахунком 10:4.

Українка побореться за медаль бронзового ґатунку. Ця сутичка відбудеться 3 серпня. Суперницею буде представниця Монголії Соронзонболдин Батцецег.

На шляху до 1/2 фіналу Черкасова здолала польську спортсменку Агнешку Вещек з рахунком 11:0, а потім поборола німкеню Анну Шель – 6:0.

Для 32-річної Алли Черкасової це друга Олімпіада. На Іграх-2016 у Ріо вона посіла лише 11-ту сходинку, хоча того ж року стала чемпіонкою Європи.

У 2018 році на чемпіонаті світу в Будапешті Черкасова стала чемпіонкою світу, а наступного року здобула перемогу на чемпіонаті Європи.

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Фото: Getty Images

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