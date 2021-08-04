Станом на ранок 4 серпня на Олімпійських іграх 2020 медальний залік очолює Китай. У Токіо сьогодні будуть розіграні 17 комплектів медалей в 11-и видах спорту.

Так, в активі збірної Китаю 69 нагород. З них 32 золотих, 21 срібна та 16 бронзових.

На другому місці США. Спортсмени цієї країни уже завоювали 73 медалі – 25 золотих, 29 срібних та 21 бронзову.

Третє місце дісталось Японії. На рахунку цієї країни 36 нагород (20 золотих, сім срібних та 11 бронзових).

Україна у медальному заліку посідає 61-е місце. На рахунку національної збірної сім нагород – шість бронзових медалей та одна срібна.

12-ий день може стати найуспішнішим для України за поточну Олімпіаду. Жан Беленюк і Парвіз Насибов вже гарантували собі срібло, але можуть виграти й золото у фіналі змагань з греко-римської боротьби. Також у вільній боротьбі за бронзову медаль побореться Ірина Коляденко, яка яскраво дійшла до півфіналу, але там поступилася сильнішій суперниці. Бронзу може також завоювати дует в артистичному плаванні Федина – Савчук.

Нагороди України принесли: тенісистка Еліна Світоліна (перша бронза), плавець Михайло Романчук (перше срібло), дзюдоїстка Дар’я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м, плавець Михайло Романчук та борець вільного стилю Алла Черкасова.

Список медального рейтингу Олімпіади-2020

Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня. У змаганнях братимуть участь понад 150 спортсменів збірної України, які представляють 25 видів спорту. За весь час незалежності України це вже сьома Олімпіада.

Змагання мали відбутися минулого року, проте їх перенесли на 2021-й через пандемію коронавірусу. Україна в заліку перебуває на 61-й сходинці. Спортсменам вдалося завоювати шість бронзових медалей. У суботу тенісистка Еліна Світоліна виборола п’яту бронзу для України, перемігши в непростому поєдинку проти Олени Рибакіної з Казахстану.

Спортивні змагання на Олімпіаді

На Олімпіаді в Токіо буде представлено 33 види спорту та 50 дисциплін. Загалом розігруються 339 комплектів медалей. Серед нових видів спорту, що були додані цього року, виявилися серфінг, карате, скелелазіння та скейтбординг.

На Олімпійських іграх найпопулярнішими видами спорту залишилися легка атлетика, плавання та гімнастика.