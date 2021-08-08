Відбулася прощальна прес-конференція 34-річного футболіста Ліонеля Мессі щодо його імовірного переходу до французького ПСЖ після 18 років в клубі каталонської Барселони.

Впродовж останнього спілкування з журналістами аргентинець не міг втримати сліз. На прес-конференції були присутні дружина Мессі Антонелла Рокуццо та його сини – Тьяго, Матео і Чіро.

На початку виступу Мессі відверто розплакався, тому взяв паузу. Антонелла дала хустинку футболісту, щоби він зміг витерти сльози.

Аргентинець розповів про причини припинення угоди з клубом, а також плани на своє найближче майбутнє.

Хоча Ліонель Мессі всю професіональну кар’єру провів у столиці Каталонії і дебютував за першу команду Барселони 2004-го, наступним його клубом, швидше за все, стане Парі Сен-Жермен.

– ПСЖ – це можливості, але справді на сьогоднішній день ні з ким немає домовленостей. Коли вийшла заява, у мене було багато дзвінків, цікавились різні клуби. Але я ще нічого не закрив. Але наразі ведемо переговори, – сказав Мессі.

Він також додав, що хоче залишитися вдома, у своїй країні.

– Це мій дім. Я хотів би цього найбільше, – сказав Мессі.

L’émotion de Lionel Messi lors de son arrivée à sa dernière conférence de presse au FC Barcelone pic.twitter.com/ZJ2V4IvjLp — BFMTV (@BFMTV) August 8, 2021

Після відвертої промови Мессі і відповіді на питання журналістів усі присутні аплодували вже колишній зірці Барселони стоячи.

Наразі відомо, що через фінансові проблеми Барселони і правила Ла Ліги, нові контракти ліга зареєструвати не може. У наступному сезоні планка виплат на зарплати футболістам може впасти дуже низько.

Напередодні адміністрація Барселони подякувала Мессі за всі роки, які він провів у клубі, та побажала йому успіху.