Відхід Мессі з Барселони: стало відомо, скільки грошей клуб може втратити

Каталонська Барселона зазнає значних фінансових втрат. Причиною падіння вартості бренду футбольного клубу може стати вихід зіркового гравця Ліонеля Мессі з команди.

За даними аналітиків Brand Finance, вибування Мессі може коштувати блаугранас €137 млн.

Таким чином вартість бренду футбольного клубу впаде на 11%. Це може ще більше відкинути Барселону від топ-команди Реал в переліку найуспішніших футбольних брендів світу.

Таке падіння прогнозують Барселоні через надзвичайну популярність Мессі, який практично всю кар’єру провів у клубі.

– Мессі є синонімом Барселони та був талісманом клубу відтоді, як вийшов на поле 15 років тому. Його присутність в команді дозволила Барселоні залучити ще більше вболівальників, кращих гравців та здобувати перемоги. Його відхід може коштувати клубу чималу суму та призвести до болючого зниження вартості бренду, – пояснив очільник спортивного напрямку у Brand Finance Уго Хенслі.

Найбільше Барселона може втратити саме на спонсорських контрактах. Адже €77 млн становлять гроші від рекламодавців.

Також очікуються значні фінансові втрати на продажі атрибутики – футболок, сувенірів тощо. Ризик, пов’язаний з цим доходом, оцінюється приблизно у €43 млн.

Мессі покинув Барселону

5 серпня Ліонель Мессі покинув Барселону. Причиною відходу 34-річного нападника у клубі назвали фінансові та структурні проблеми.

Мессі розпочав кар’єру у Барселоні ще у 2000 році. Спочатку він грав у юнацькому клубі, а у 2003 році доєднався до основної команди.

Відомо, що разом із каталонським клубом гравець чотири рази вигравав Лігу чемпіонів, тричі – Суперкубок УЄФА та 10 разів – чемпіонат Іспанії.

Ба більше, ФІФА двічі визнавала Мессі найкращим гравцем, а у 2009 та 2019 роках він отримав престижну нагороду Золотий м’яч.

8 серпня аргентинець провів прощальну прес-конференцію, на якій не міг стримувати сліз.

Джерело: Brand Finance