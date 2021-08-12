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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Магучіх очолила світовий рейтинг у стрибках у висоту

Ярослава Магучіх

Бронзова призерка літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо Ярослава Магучіх очолила світовий рейтинг у стрибках у висоту.

19-річна українка випереджає у рейтингу російську легкоатлетку Марію Ласіцкене, яка на Іграх-2020 здобула золоту нагороду. У топ-3 рейтингу також срібна призерка Олімпіади у Токіо австралійська спортсменка Нікола МакДермотт.

Світовий рейтинг. Стрибки у висоту. Жінки

  • 1. Ярослава Магучіх (Україна);
  • 2. Марія Ласіцкене (Росія);
  • 3. Нікола МакДермотт (Австралія);
  • 4. Ірина Геращенко (Україна);
  • 5. Елеанор Паттерсон (Австралія);
  • 6. Вашті Каннінгем (США);
  • 7. Юлія Левченко (Україна);
  • 8. Каміла Ліцвінко (Польща);
  • 9. Марія Вукович (Чорногорія);
  • 10. Сафіна Садуллаєва (Узбекистан).

У топ-100 рейтингу є ще дві українки Юлія Чумаченко та Оксана Окунєва. Спортсменки посідають 33 та 34 місця відповідно.

Ярослава Магучіх у фіналі стрибків у висоту на Олімпіаді-2020 посіла третю сходинку. Спортсменка підкорила висоту у 2 м. Ласіцкене стрибнула на 2,04 м.

У лютому поточного року Магучіх на турнірі у Словаччині обновила свій особистий рекорд, взявши висоту 2,06 м.

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Фото: НОК

Джерело: World Athletics

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