Бронзова призерка літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо Ярослава Магучіх очолила світовий рейтинг у стрибках у висоту.

19-річна українка випереджає у рейтингу російську легкоатлетку Марію Ласіцкене, яка на Іграх-2020 здобула золоту нагороду. У топ-3 рейтингу також срібна призерка Олімпіади у Токіо австралійська спортсменка Нікола МакДермотт.

Світовий рейтинг. Стрибки у висоту. Жінки

1. Ярослава Магучіх (Україна);

2. Марія Ласіцкене (Росія);

3. Нікола МакДермотт (Австралія);

4. Ірина Геращенко (Україна);

5. Елеанор Паттерсон (Австралія);

6. Вашті Каннінгем (США);

7. Юлія Левченко (Україна);

8. Каміла Ліцвінко (Польща);

9. Марія Вукович (Чорногорія);

10. Сафіна Садуллаєва (Узбекистан).

У топ-100 рейтингу є ще дві українки Юлія Чумаченко та Оксана Окунєва. Спортсменки посідають 33 та 34 місця відповідно.

Ярослава Магучіх у фіналі стрибків у висоту на Олімпіаді-2020 посіла третю сходинку. Спортсменка підкорила висоту у 2 м. Ласіцкене стрибнула на 2,04 м.

У лютому поточного року Магучіх на турнірі у Словаччині обновила свій особистий рекорд, взявши висоту 2,06 м.

Фото: НОК

Джерело: World Athletics