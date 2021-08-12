Бронзова призерка літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо Ярослава Магучіх очолила світовий рейтинг у стрибках у висоту.
19-річна українка випереджає у рейтингу російську легкоатлетку Марію Ласіцкене, яка на Іграх-2020 здобула золоту нагороду. У топ-3 рейтингу також срібна призерка Олімпіади у Токіо австралійська спортсменка Нікола МакДермотт.
Світовий рейтинг. Стрибки у висоту. Жінки
- 1. Ярослава Магучіх (Україна);
- 2. Марія Ласіцкене (Росія);
- 3. Нікола МакДермотт (Австралія);
- 4. Ірина Геращенко (Україна);
- 5. Елеанор Паттерсон (Австралія);
- 6. Вашті Каннінгем (США);
- 7. Юлія Левченко (Україна);
- 8. Каміла Ліцвінко (Польща);
- 9. Марія Вукович (Чорногорія);
- 10. Сафіна Садуллаєва (Узбекистан).
У топ-100 рейтингу є ще дві українки Юлія Чумаченко та Оксана Окунєва. Спортсменки посідають 33 та 34 місця відповідно.
Ярослава Магучіх у фіналі стрибків у висоту на Олімпіаді-2020 посіла третю сходинку. Спортсменка підкорила висоту у 2 м. Ласіцкене стрибнула на 2,04 м.
У лютому поточного року Магучіх на турнірі у Словаччині обновила свій особистий рекорд, взявши висоту 2,06 м.
Фото: НОК
Джерело: World Athletics