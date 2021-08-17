Американський боксер симулював травму, щоби не виходити на ринг проти українця

Американський 23-річний боксер Чарльз Конуелл (15-0, 11 КО) зізнався, що симулював травму руки, щоб не виходити на ринг проти українця Івана Голуба (20-1, 15 КО).

Він зазначив, що радився із менеджером напередодні.

– Я запитав у менеджера, чи можна провести обидва поєдинки і отримати два гонорари. Він мені відповів, що між боями занадто маленький проміжок часу, а також я ризикую отримати травму або розсічення. І я скористався порадою про симуляцію, – сказав американець.

Боксер додав, що травму руки найлегше симулювати, тому він вибрав саме цей привід.

– Чесно скажу, що недовго роздумував над цією ідеєю, відразу ж погодився, – повідомив Конуелл.

За поєдинок з українським боксером Голубом американець отримав би $40 тис., але стримінг Triller запропонував йому інший бій з окладом $80 тис.

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Український боксер Олександр Хижняк завоював срібло літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо у вазі до 75 кг.

У фінальному поєдинку наш спортсмен домінував над представником Бразилії Гебертом Консайсаном, але у третьому раунді пропустив потужний удар та відправився в нокдаун. Він зміг підвестися на ноги, проте суддя із незрозумілої причини зафіксував нокаут та віддав перемогу бразильцю, хоча Хижняк був готовий продовжувати бій.

У півфіналі Хижняк здолав Еуміру Марьяля із Філіппін роздільним рішенням суддів 3:2. На стадії чвертьфіналу він перебоксував Еурі Седеньо із Домініканської Республіки роздільним рішенням суддів 4:1.

Джерело: ESPN