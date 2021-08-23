Динамо розгромило Десну у п’ятому турі УПЛ

У неділю, 22 серпня, в центральному матчі п’ятого туру української Прем’єр-ліги київське Динамо приймало чернігівську Десну.

Команди зустрілися у Києві, на стадіоні ім. Лобановського. Обидві дуже активно почали зустріч, але кияни здобули перемогу.

Десна переможно виступала до матчу з Динамо, проте кияни розгромили її із рахунком 4:0 на свою користь.

Голи забии: Віталій Буяльський, Віктор Циганков (бив і пенальті), Тарас Завійський (автор автоголу).

За команду Динамо грали: Бойко, Кендзьора, Забарний, Сирота (Тимчик, 67), Миколенко, Сидорчук (Шепелєв, 67), Циганков (Караваєв, 68), Буяльський, Шапаренко, Антюх (Леднєв, 77), Гармаш (Шкурін, 46).

За Десну висупали: Литовка, Сафронов, Цимбалюк, Масалов (Шевцов, 77), Картушов, Домбровський (Арвеладзе 49, Болбат, 46), Калітвінцев, Тотовицькй (Дегтярьов, 86), Завійський, Безбородько (Будківський, 46).

Динамо набрало 14 очок і опинилося в лідерах УПЛ, обійшовши Шахтар – у гірників – 13 очок.