Казахстан — Україна: прогноз букмекерів на матч відбору до ЧС-2022

Збірна України у середу, 1 вересня, проведе четвертий матч у кваліфікаційному відборі до чемпіонату світу 2022 року, в якому підопічні Олександра Петракова на стадіоні Астана Арена у Нур-Султані зіграють проти збірної Казахстану. Початок матчу о 17.00 за київським часом.

На думку букмекерів, абсолютними фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.51. Успіх казахів оцінюють в 7.80. Нічийний результат зустрічі — 4.10.

На те, що синьо-жовті першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.42, а на підопічних Талгата Байсуфінова — 3.75. На те, що голів у матчі глядачі не побачать приймають ставки з коефіцієнтом 8.80.

Матч довірили судити литовській бригаді арбітрів на чолі із рефері Донатасом Румшасом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Олександр Радіус і Довідас Сужіделіс. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Робертас Шмітас.

Це буде шоста зустріч команд в історії. Чотири рази збірна України святкувала перемогу над казахами і лише раз зіграла внічию. Це сталося у поточному відборі до чемпіонату світу-2022 у Києві.

Синьо-жовті першими відкрили рахунок у матчі після голу Романа Яремчука, але потім пропустили від Серікжана Мужикова.

Після зіграних трьох матчів збірна України має у своєму активі три пункти та посідає другу сходинку у групі D після Франції (7).

Фото: УАФ