31 серпня на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо команда України здобула 66-ту медаль.

Легкоатлетка Юлія Шуляр стала другою у забігу на 400 метрів та принесла державі чергову нагороду.

24-річна паралімпійка завоювала срібло у класі T20, який охоплює спортсменів з обмеженими інтелектуальними можливостями.

Так, Шуляр пробігла свою дистанцію за 56.18 секунди і у підсумку стала срібною призеркою.

Водночас представниця США Бріанна Кларк, яка встановила світовий рекорд, випередила українку лише на одну секунду – 55.18.

Бронзову медаль у цій дисципліні виграла 17-річна Жарденія Феліш Барбоза да Сілва з Бразилії. Дебютантка Ігор подолала дистанцію за 57.43 секунди.

Що відомо про Шуляр

Легкоатлетці 24 роки, вона родом із Івано-Франківської області. Юлія майстер спорту України міжнародного класу.

Також дівчина член збірної України з легкої атлетики серед спортсменів з порушеннями розумового і фізичного розвитку.

Шуляр багаторазова чемпіонка світу та Європи. Паралімпійські ігри-2020 стали дебютними в її кар’єрі.

Що виграла Україна на Паралімпіаді-2020

У середу в Токіо проходить сьомий день паралімпійських змагань. На рахунку українських спортсменів уже 66 нагород.

Так, 31 серпня золото вибороли Андрій Трусов, Андрій Крипак та Максим Коваль, срібло – Оксана Ботурчук, Єгор Дементьєв, Максим Веракса, Юлія Шуляр, Олександр Яровий.

Бронзу принесли Україні сьогодні Василь Крайник, Євген Богодайко, Єлизавета Мерешко і збірна.

Таким чином наша збірна перебуває у топ-5 медального заліку Ігор-2020 за кількістю завойованих нагород.

Детальне про Паралімпійські ігри-2020 та участь у змаганнях збірної України – у матеріалах Фактів ICTV.