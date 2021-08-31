Ярмоленко перейшов на українську та розповів, чому не зробив цього раніше

Один з лідерів збірної України Андрій Ярмоленко на прес-конференції перед матчем відбору до чемпіонату світу-2020 відповідав на запитання журналістів українською мовою.

— Я трішки соромився говорити українською, хоч я з батьками і розмовляю українською, але вона не чиста. Я думав, що якщо я вживатиму слова-паразити, то люди будуть сміятися наді мною, а потім я дав одне інтерв’ю українською і люди сказали, що начебто нічого, гарно розмовляю. Сьогодні вирішив спробувати. Якщо всім подобається, буду розмовляти українською, – сказав Ярмоленко.

Футболіста підтримав виконувач обов’язків головного тренера збірної України Олександр Петраков, який після слів Ярмоленка перейшов на українську.

— Я теж тоді буду спілкуватися українською, – зазначив Петраков.

На останок фахівець запитав, чи не будуть журналісти сміятися із помилок. На що ті запевнили, що не будуть.

Казахстан – Україна

Збірна Україна зіграє на виїзді проти команди Казахстану 1 вересня о 17.00 у Нур-Султані на Астана-Арена в межах четвертого туру відбору на ЧС-2022.

У цьому матчі синьо-жовті є беззаперечними фаворитами, хоч і букмекери відзначають, що недооцінювати казахів не варто.

Детальніше про прогноз букмекерів на матч Казахстан – Україна читайте у матеріалі Фактів ICTV.