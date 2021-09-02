Динамівці діяли невдало: Луческу про матч Казахстан-Україна

Гравці київського Динамо невдало зіграли проти збірної Казахстану, що й спричинило невдалий результат.

Таку думку висловив головний тренер біло-синіх Мірча Луческу в інтерв’ю румунським ЗМІ.

За його словами, кияни допустили занадто багато помилок, а півзахисник Олександр Караваєв був винуватцем обох голів у ворота жовто-синіх.

– У футболі може трапитися будь-що. На рівні національних команд важливо досягти балансу, чого ми не бачили в грі збірної України проти Казахстану. Це було однією з причин, через яку жовто-сині не змогли домогтися позитивного результату. Бувають часи, коли важливу роль відіграє удача. Це перший матч нового тренера, – заявив коуч.

Луческу додав, що має намір обговорити з динамівцями їх невдалу гру в збірній України, щоб футболісти більше не повторювали подібних помилок.

Він також зазначив невдалу гру одного з лідерів української команди Руслана Малиновського.

Румунський тренер висловив незадоволення тим фактом, що вінгер киян Віктор Циганков не вийшов на поле з перших хвилин, оскільки він останнім часом демонструє відмінну гру на клубному рівні і знаходиться на піку форми.

Крім того, Луческу зазначив, що Караваєв не є крайнім захисником і значно краще виглядає праворуч у півзахисті, куди його і потрібно було ставити.

Нагадаємо, напередодні збірна України зіграла внічию 2:2 проти Казахстану в четвертому турі кваліфікації на чемпіонат світу.

Жовто-синім вдалося вийти вперед вже на перших хвилинах зустрічі, після чого головна команда України не змогла реалізувати кілька гольових моментів – наші гравці тричі перевіряли на міцність каркас воріт, а на початку другого тайму виходи один на один не зміг реалізувати Микола Матвієнко, а потім і Едуард Соболь.

У другій половині другого тайму казахи зусиллями Руслана Валіулліна змогла зрівняти рахунок. На 90+4 хвилині форвард Данило Сікан зміг знову вивести жовто-синіх вперед, проте той же Валіуллін на 90+6 хвилині знову зрівняв рахунок. Таким чином Україна знаходиться на другому місці в групі D, маючи в своєму активі чотири очки. Наступний матч наша збірна проведе в Києві проти лідера групи – збірної Франції, на рахунку якої вісім залікових пунктів.

Джерело: Fanatik

Фото: прес-служба Динамо Київ