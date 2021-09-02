Роналду став найкращим бомбардиром в історії збірних

Знаменитий футболіст Кріштіану Роналду забив 111-й гол за збірну Португалії у поєдинку проти команди Ірландії у межах відбіркового турніру на чемпіонат світу-2022.

Таким чином португалець став найкращим бомбардиром в історії національних збірних.

Він зумів побити рекорд іранця Алі Даеї з його 109 голами за Іран, який завершив кар’єру у 2007-му.

Ба більше, гравець Манчестер Юнайтед встановив світовий рекорд за кількістю забитих м’ячів за збірну.

1 вересня відбувся матч Португалія – Ірландія. Із рахунком 2:1 португальці здобули перемогу.

Кріштіану Роналду забив два голи, завдяки чому увійшов в історію міжнародного футболу. Однак він не зумів реалізувати пенальті на 15-й хвилині зустрічі.

Водночас сам футболіст прокоментував своє досягнення, зазначивши, що його рекорд є особливим.

– Я в захваті від приголомшливих відчуттів. Із усіх рекордів, які я побив за свою кар’єру, а, на щастя, їх було кілька, – цей для мене особливий. Він безперечно попаде на полицю тих перемог, якими я дійсно пишаюся, – додав Роналду.

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Відзначимо, що за підсумками цього матчу Роналду вийшов на 3 місце за кількістю ігор за збірну – 180 виступів.

31 серпня стало відомо, що Роналду повернувся до Манчестер Юнайтед. 36-річний футболіст підписав контракт із клубом на два сезони із можливістю продовження ще на рік.