Збірна України зустрічалася на виїзді з командою Чехії в межах товариському матчу. Гра відбулася у Плзені на стадіоні Дусан-Арена та завершилася нічиєю з рахунком 1:1.
Автором першого голу у матчі став захисник донецького Шахтаря Віктор Корнієнко, який забив після пасу від Олександра Зінченка. Для гравця цей гол став дебютним у футболці національної команди.
Господарям поля вдалося зрівняти лише на четвертій доданій хвилині до другого тайму після точного удару форварда Бернлі Матея Видри.
У матчі з чехами свою дебютну гру у футболці національної команди провели кілька футболістів, зокрема Віктор Корнієнко, Тарас Качараба, Сергій Булеца, Олександр Сирота та Владислав Кочергін.
Стартові склади:
- Чехія: Станек, Гавел, Ємелка, Голеш, Цоуфал, Соучек, Крал, Змргал, Саділек, Пешек, Тецл.
- Україна: Бойко, Корнієнко, Сирота, Кривцов, Качараба, Тимчик, Зубков, Зінченко, Макаренко, Ярмоленко, Сікан.
- Голи: Видра, 90+4 – Корнієнко, 27
Наступну гру синьо-жовті проведуть у межах відбору до чемпіонату світу-2022 року проти команди Фінляндії на виїзді. Матч відбудеться 9 жовтня. Далі, 12 жовтня, на підопічних Олександра Петракова чекає домашній матч проти Боснії та Герцеговини у відборі.
Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію товариського матчу Чехія – Україна, де зібрали усі найцікавіші моменти гри.