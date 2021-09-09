Збірна України зустрічалася на виїзді з командою Чехії в межах товариському матчу. Гра відбулася у Плзені на стадіоні Дусан-Арена та завершилася нічиєю з рахунком 1:1.

Автором першого голу у матчі став захисник донецького Шахтаря Віктор Корнієнко, який забив після пасу від Олександра Зінченка. Для гравця цей гол став дебютним у футболці національної команди.

Господарям поля вдалося зрівняти лише на четвертій доданій хвилині до другого тайму після точного удару форварда Бернлі Матея Видри.

У матчі з чехами свою дебютну гру у футболці національної команди провели кілька футболістів, зокрема Віктор Корнієнко, Тарас Качараба, Сергій Булеца, Олександр Сирота та Владислав Кочергін.

Стартові склади:

Чехія: Станек, Гавел, Ємелка, Голеш, Цоуфал, Соучек, Крал, Змргал, Саділек, Пешек, Тецл.

Станек, Гавел, Ємелка, Голеш, Цоуфал, Соучек, Крал, Змргал, Саділек, Пешек, Тецл. Україна: Бойко, Корнієнко, Сирота, Кривцов, Качараба, Тимчик, Зубков, Зінченко, Макаренко, Ярмоленко, Сікан.

Бойко, Корнієнко, Сирота, Кривцов, Качараба, Тимчик, Зубков, Зінченко, Макаренко, Ярмоленко, Сікан. Голи: Видра, 90+4 – Корнієнко, 27

Наступну гру синьо-жовті проведуть у межах відбору до чемпіонату світу-2022 року проти команди Фінляндії на виїзді. Матч відбудеться 9 жовтня. Далі, 12 жовтня, на підопічних Олександра Петракова чекає домашній матч проти Боснії та Герцеговини у відборі.

Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію товариського матчу Чехія – Україна, де зібрали усі найцікавіші моменти гри.

Фото: Česká fotbalová reprezentace