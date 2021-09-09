Позитивний допінг-тест казаха Валіулліна підтвердили – деталі справи

Казахський клуб Тобол підтвердив інформацію, що з’явилася у ЗМІ напередодні, про позитивний результат допінг-тесту у футболіста збірної Казахстану Руслана Валіулліна.

Цей гравець 1 вересня став автором дублю у ворота збірної України у матчі відбору (2:2) до чемпіонату світу-2022.

— ФК Тобол отримав інформацію про порушення дисциплінарної справи з боку УЄФА, пов’язаної з можливим порушенням антидопінгових правил Русланом Валіулліним. Вся інформація доведена до компетентних осіб всередині клубу, наразі йде внутрішня перевірка з метою визначити, яким чином заборонені речовини могли потрапити в кров футболіста, – повідомили у клубі.

Окрім Валіулліна позитивну допінг-пробу також виявили у ще одного гравця Тобола Сергія Малого. Обидві проби були взяти після матчу третього раунду кваліфікації Ліги конференцій між словацькою Жиліною та Тоболом.

Результат тесту відправили футболісту на особисту електронну адресу 2 вересня, коли він прямував до Фінляндії у складі казахської делегації на матч відбору до ЧС-2022.

У Тоболі зауважили, що наразі клуб перебуває у постійному контакті з юридичними органами КФФ з метою більш детального вивчення справи.

У матчі четвертого туру відбору на ЧС-2022 збірна України проти Казахстану впустила перемогу у додатковий час.

Рахунок у матчі відкрив Роман Яремчук, а у компенсований час відзначився Данило Сікан. Втім, за кілька хвилин до фінального свистка другий м’яч у сітку воріт Пятова забив Валіуллін.

Джерело: ФК Тобол

Фото: ФК Тобол