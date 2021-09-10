US Open 2021: Фернандес і Радукану сперечатимуться у фіналі

У фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу зустрінуться 18-річна Емма Радукану з Великої Британії та 19-річна Лейла Фернандес із Канади.

Вперше за понад 20 років у заключному етапі US Open сперечатимуться тенісистки у віковій категорії до 20 років.

Фото: US Open

У 1/2 фіналу Радукану успішно здобула перемогу над представницею Греції Марією Саккарі – 6:1, 6:4.

Таким чином 18-річна тенісистка вперше в кар’єрі зіграє в фіналі US Open.

Ба більше, Радукану стала наймолодшою ​​фіналісткою турніру Великого шолому з 2004 року. Тоді у фіналі Вімблдону грала 17-річна росіянка Марія Шарапова.

Водночас канадка Фернандес у півфінальній сутичці здолала Аріну Соболенко з Білорусі – 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

Фернандес також вперше вийшла до фіналу турніру. На її рахунку один титул WTA.

Тож вперше за 22 роки у фіналі турніру Великого шолома зіграють тенісистки молодші за 20 років.

Останній раз таке явище траплялося у 1999 році. Тоді 17-річна американка Серена Вільямс обіграла 18-річну Мартіну Хінгіс зі Швейцарії.

Відзначимо, що Емма Радукану 150 ракетка світу, а Лейла Фернандес – 73.

У матчі 1/4 фіналу чемпіонату США з тенісу Лейла Фернандес обіграла першу ракетку України Еліну Світоліну – 1:2.

Це була друга зустріч тенісисток. У першій грі українська спортсменка здобула перемогу під час двобою.