Форвард Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Криштіану Роналду очолив список найбільш високооплачуваних футболістів світу за версією видання Forbes.

У сезоні-2021/22 португалець збагатить свій гаманець на $126 млн до вирахування податків. Із цієї суми $70 млн складе заробітна плата та бонуси за повернення у стан червоних дияволів, решта $55 млн – це дохід від рекламних угод.

Роналду у цьому списку обійшов аргентинського футболіста Ліонеля Мессі, який наразі захищає кольори французького ПСЖ. У новому сезоні екс-футболіст Барселони заробить $110 млн.

Трійку найбільш високооплачуваних футболістів замикає партнер Мессі по команді, бразилець Неймар. Його заробіток складе $95 млн.

Топ-10 найбільш високооплачуваних гравців:

1. Криштіану Роналду (Манчестер Юнайтед) — $125 млн

2. Ліонель Мессі (ПСЖ) — $110 млн

3. Неймар (ПСЖ) — $95 млн

4. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) — $43 млн

5. Мохаммед Салах (Ліверпуль) — $41 млн

6. Роберт Левандовскі (Баварія) — $35 млн

7. Андрес Іньєста (Віссел Кобе) — $35 млн

8. Поль Погба (Манчестер Юнайтед) — $34 млн

9. Гарет Бейл (Реал Мадрид) — $32 млн

10. Еден Азар (Реал Мадрид) — $29 млн

Камбек Роналду до МЮ

31 серпня Манчестер Юнайтед підтвердив трансфер Криштіану Роналду із туринського Ювентуса.

Із манкуніанцями 36-річний футболіст підписав контракт на два сезони із можливістю пролонгування ще на один рік.

Криштіану вже виступав за МЮ у період з 2003 до 2009 року. Разом із червоними дияволами він став триразовим чемпіоном АПЛ та виграв Лігу чемпіонів. У футболці МЮ Роналду відзначився голами 118 разів у 292 матчах.

Фото: Cristiano Ronaldo