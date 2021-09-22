Форвард Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Криштіану Роналду очолив список найбільш високооплачуваних футболістів світу за версією видання Forbes.
У сезоні-2021/22 португалець збагатить свій гаманець на $126 млн до вирахування податків. Із цієї суми $70 млн складе заробітна плата та бонуси за повернення у стан червоних дияволів, решта $55 млн – це дохід від рекламних угод.
Роналду у цьому списку обійшов аргентинського футболіста Ліонеля Мессі, який наразі захищає кольори французького ПСЖ. У новому сезоні екс-футболіст Барселони заробить $110 млн.
Трійку найбільш високооплачуваних футболістів замикає партнер Мессі по команді, бразилець Неймар. Його заробіток складе $95 млн.
Топ-10 найбільш високооплачуваних гравців:
- 1. Криштіану Роналду (Манчестер Юнайтед) — $125 млн
- 2. Ліонель Мессі (ПСЖ) — $110 млн
- 3. Неймар (ПСЖ) — $95 млн
- 4. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) — $43 млн
- 5. Мохаммед Салах (Ліверпуль) — $41 млн
- 6. Роберт Левандовскі (Баварія) — $35 млн
- 7. Андрес Іньєста (Віссел Кобе) — $35 млн
- 8. Поль Погба (Манчестер Юнайтед) — $34 млн
- 9. Гарет Бейл (Реал Мадрид) — $32 млн
- 10. Еден Азар (Реал Мадрид) — $29 млн
Камбек Роналду до МЮ
31 серпня Манчестер Юнайтед підтвердив трансфер Криштіану Роналду із туринського Ювентуса.
Із манкуніанцями 36-річний футболіст підписав контракт на два сезони із можливістю пролонгування ще на один рік.
Криштіану вже виступав за МЮ у період з 2003 до 2009 року. Разом із червоними дияволами він став триразовим чемпіоном АПЛ та виграв Лігу чемпіонів. У футболці МЮ Роналду відзначився голами 118 разів у 292 матчах.
Фото: Cristiano Ronaldo