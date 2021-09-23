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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

На українця Продана напав суперник під час битви поглядів

Максим Продан - Флоріан Марку

Чемпіон IBF International у напівсередній вазі Максим Продан провів битву поглядів з албанцем Флоріаном Марку перед вечором боксу 25 вересня у Лондоні.

Під час битви поглядів албанець поводив себе вкрай емоційно і, коли боксери розвернулися для традиційної процедури, сильно штовхнув українця. Охорона відразу ж відвела Марку від Продана і боксери разом зі своїми представниками розійшлися по сторонах.

Бій Продан – Марку відбудеться в межах вечору боксу у Лондоні 25 вересня на Тоттенгем Готспур Стедіум, де головною подією стане бій чемпіона у надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF, IBO Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком.

Їхня дуель поглядів минула без ексцесів – боксери протягом кількох секунд дивилися в очі один одному, після чого потиснули руки.

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На прес-конференцію Усик з’явився у яскравому образі, що дуже нагадує образ Джокера, якого втілив актор Хоакін Фенікс, режисера Тодда Філіпса.

Офіційні процедури зважування боксерів заплановані на 24 вересня. Тоді ж відбудуться фінальні битви поглядів учасників боксерського вечору.

Фото: Getty Images

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