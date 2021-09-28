Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Шахтар — Інтер: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів-2021/22

Шахтар - Інтер прогноз букмекерів

Донецький Шахтар у вівторок, 28 вересня, проведе матч у межах другого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2021/22 на стадіоні НСК Олімпійський у Києві проти міланського Інтера. Початок матчу о 19.45 за київським часом.

Прогноз на матч Шахтар – Інтер

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Сімоне Індзагі. На перемогу нерадзуррі приймають ставки з коефіцієнтом 1.60. Успіх гірників оцінюють в 5.80. Нічийний результат зустрічі — 4.20.

На те, що міланці першими відкриють рахунок у матчі, дають коефіцієнт 1.49, а на підопічних Роберто Де Дзербі — 2.95. На те, що голів у матчі глядачі не побачать, приймають ставки з коефіцієнтом 14.50.

Матч у Києві довірили судити румунській бригаді арбітрів на чолі з рефері Іштваном Ковачем. Йому асистуватимуть співвітчизники: Васіле Марінеску та Овідіу Артене. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Андрей Ківулете. За систему VAR відповідатиме німець Марко Фріц.

Це буде шоста зустріч команд в історії. Двічі перевага була на боці Інтера, ще тричі гра завершувалася нічиєю.

Читайте
Де дивитися матч групового етапу ЛЧ Шахтар — Інтер

Востаннє суперники зустрічалися на стадії групового етапу Ліги чемпіонів-2021/22 – обидва матчі завершилися з рахунком 0:0.

У першому турі групового етапу Шахтар сенсаційно поступився молдовському Шерифу (0:2), а Інтер у рідних стінах мінімально програв мадридському Реалу (0:1).

Фото: ФК Шахтар, Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка