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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Ф’юрі посунув Усика у рейтингу найкращих боксерів

Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик втратив свої позиції в одному боксерському рейтингу після перемоги британського володаря пояса WBC Тайсона Ф’юрі над Деонтеєм Вайлдером.

Таким чином рейтинг боксерів у надважкій вазі порталу BoxRec очолив саме Ф’юрі, який раніше взагалі не входив у цей список.

Водночас український чемпіон за версією WBA, IBF, WBO і IBO у надважкій вазі опустився на другу сходинку. Хоча Усик перебував у лідерах після тріумфального бою проти Ентоні Джошуа.

А от суперники Усика та Ф’юрі – Джошуа та Вайлдер – розташувались на третьому та четвертому місці відповідно.

Топ-10 боксерів за версією BoxRec

  • Тайсон Ф’юрі (Велика Британія);
  • Олександр Усик (Україна);
  • Ентоні Джошуа (Велика Британія);
  • Деонтей Вайлдер (США);
  • Ділліан Вайт (Велика Британія);
  • Джозеф Паркер (Нова Зеландія);
  • Майкл Хантер (США);
  • Енді Руїс (США);
  • Дерек Чісора (Велика Британія);
  • Кубрат Пулєв (Болгарія).

Відзначимо, що до свого останнього бою Ф’юрі та Вайлдер мали статус неактивних боксерів, отже не входили у відповідний рейтинг.

Читайте: Ф’юрі розповів, чи планує провести бій з Усиком

У ніч на 10 жовтня Тайсон Ф’юрі нокаутував Деонтея Вайлдера та захистив свій пояс WBC у надважкій вазі. Боксери втретє зустрічалися на рингу. Так, у 2020 році Ф’юрі відібрав у Вайлдера титул.

Поєдинок тривав 11 раундів і в завершальному Тайсон наглухо вибив Дентея.

Раніше, 25 вересня, Олександр Усик сенсаційно здобув перемогу над британцем Ентоні Джошуа. Поєдинок тривав усі 12 раундів та завершився одностайною перемогою українця.

Джерело: BoxRec

Фото: Getty Images

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