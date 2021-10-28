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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Костюк стала третьою українкою, яка вийшла до чвертьфіналу турніру у Румунії

Марта Костюк

Друга ракетка України Марта Костюк успішно подолала бар’єр 1/8 фіналу турніру WTA у Клуж-Напоці (Румунія) та вийшла до чвертьфіналу.

Костюк у двох сетах здолала представницю Німеччини Мону Бартель із рахунком 6:4, 6:4.

Перший сет українка розпочала із програної подачі, але відразу взяла подачу своєї візаві. У десятому розіграші Костюк скористалася помилкою німкені і записала сет у свій актив. Друга партія розгорталася за схожим сценарієм – українка так само віддала одну свою подачу і взяла дві у Бартель.

Загалом тенісистки провели на корті 1 годину та 12 хвилин, за які Костюк п’ять разів подала на виліт та припустилася однієї подвійної помилки. У Бартель один ейс та сім подвійних помилок.

За вихід до півфіналу Костюк зійдеться із переможницею US Open-2021 британкою Еммою Радукану, яка наразі посідає 23 сходинку у рейтингу WTA. Гра запланована на 29 жовтня.

До півфіналу спробують вийти ще дві українки: Ангеліна Калініна зійдеться із переможницею пари Елісон Ван Ейтванк (Бельгія) – Аннет Контавейт (Естонія), а на Лесю Цуренко чекає зустріч із представницею Швеції Ребеккою Петерсон.

Фото: Getty Images

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