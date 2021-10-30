Українська тенісистка Марта Костюк обіграла переможницю US Open, британку Емму Радукану, на третьому колі турніру WTA 250 в Румунії. Поєдинок тривав одну годину, Костюк у двох сетах здолала суперницю з рахунком 6:2, 6:1.

Українка зробила чотири подачі на виліт, допустила дві подвійні помилки, а також використала п’ять брейкпонтів з восьми.

Костюк стала єдиною тенісисткою з України, яка дійшла до півфіналу WTA 250. Леся Цуренко та Ангеліна Калініна у своїх поєдинках поступилися суперницям у чвертьфіналі.

Цуренко програла Ребеці Петерсон зі Швеції, а Калініну вибила представниця Естонії Анетт Контавейт.

Наступний матч Марта Костюк проведе уже 30 жовтня. Її суперницею стане 30-річна Симона Халеп з Румунії, яка свого часу була першою ракеткою світу. Вона перемогла у 23 турнірах WTA, двічі – у турнірах Великого шлему. Зараз Халеп на 18-й сходинці рейтингу.

У попередньому колі Костюк здолала Мону Бартель з Німеччини з рахунком 6:4, 6:4. Українська тенісистка п’ять разів подала на виліт та припустилася однієї подвійної помилки, тоді як Бартель допустила сім подвійних помилок.

Наразі 19-річна Марта Костюк посідає 55-те місце у світовому рейтингу.

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