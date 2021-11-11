36 ударів і три голи з офсайду: Україна не змогла обіграти Болгарію

Збірна України зустрічалася з командою Болгарії у межах товариського матчу. Зустріч відбулася в Одесі на стадіоні Чорноморець та завершилася з рахунком 1:1.

Синьо-жовті жваво розпочали зустріч – вже на першій хвилині Андрій Ярмоленко прорвався до штрафної суперника та навісив на Олександра Зінченка, але м’яч після його удару полетів вище воріт. Болгари намагалися відповісти, але синьо-жовті швидко нівелювали їхню спробу та провели чергову атаку за участю дуету Ярмоленко-Зінченко. Цього разу хавбек Ман Сіті пробив у руки голкіперу.

Естафетну паличку втрачених моментів у матчі перейняв Олександр Зубков, який пробивав головою, але м’яч зрадницький пролетів над поперечкою.

Врешті підопічним Петракова вдалося забити, але гол Артема Довбика, який вперше вийшов у футболці національної збірної зі старту, скасував арбітр через офсайд. Продовжили намацувати тріщини у захисті болгар Ярмоленко та Зінченко, але черговий удар Олександра заблокував Дімітров.

У середині першого тайму українці заробили штрафний, який пішов виконувати Руслан Маліновський. Хавбек Аталанти філігранно пробив, у стилі Тоні Крооса на Мундіалі-2018, але трішки забракло точності.

Після серії атак на свої ворота болгари пішли у наступ і скористалися дисонансом у штрафному українців – Бущан та Матвієнко не розібралися у ситуації, а Радослав Кірілов в цей момент вколитив кулястого у сітку воріт синьо-жовтих! 0:1 – рахунок, який ошелешив кількатисячний натовп на Чорноморці.

Українці відразу ж намагалися відповісти, але спершу Довбик не влучив у ствір воріт, а м’яч після удару Маліновського зі штрафного пролетів над поперечиною.

У другому таймі обидва наставники замінили голкіперів – в України замість Бущана на ворота став 22-річний Дмитро Різник із полтавської Ворскли, а у болгар дебютував 19-річний голкіпер Светослав Вуцов із софійської Славії. Також на полі з’явилися Роман Яремчук та Тарас Степаненко.

Форвард Бенфіки відразу ж вирішив перевірити юного болгарського воротаря на кмітливість, але не зміг влучити у площину.

Згодом синьо-жовті забили вдруге і знову з офсайду! Цього разу не пощастило Андрію Ярмоленку. А потім, як в народі кажуть Мій талан з’їв баран, українці відзначилися ще третім голом із офсайду. У положенні поза грою знову опинився Ярмоленко.

Українці продовжили тринькати моменти поки за справу не взявся Тарас Степаненко – опорник Шахтаря метрів з 27-ми точно відправив м’яча у сітку воріт болгар змінивши рахунок на табло 1:1.

Під завісу матчу підопічні Петракова ще кілька разів намагалися змінити рахунок, але м’яч вперто не йшов у ворота. Всього синьо-жовті за гру завдали 36 ударів по воротах суперника, з яких – 14 у площину воріт, проти чотирьох у болгар, один з яких у площину.

Стартові склади:

Україна: Бущан (Різник, 46), Соболь (Коваленко, 68), Кривцов, Матвієнко, Сидорчук (Степаненко, 46), Маліновський (Гармаш, 78), Зінченко, Тимчик, Зубков (Циганков, 61), Ярмоленко, Довбик (Яремчук, 46).

Бущан (Різник, 46), Соболь (Коваленко, 68), Кривцов, Матвієнко, Сидорчук (Степаненко, 46), Маліновський (Гармаш, 78), Зінченко, Тимчик, Зубков (Циганков, 61), Ярмоленко, Довбик (Яремчук, 46). Болгарія: Михайлов (Вуцов, 46), Христов, Димитров, Недєлєв, А. Ілієв (Мінчев, 46), Кірілов, Десподов (Янков, 69), Йорданов (Туріцов, 15), Б. Цонев (Костадінов, 70), Р. Цонев (Чочев, 61), Велковські.

Михайлов (Вуцов, 46), Христов, Димитров, Недєлєв, А. Ілієв (Мінчев, 46), Кірілов, Десподов (Янков, 69), Йорданов (Туріцов, 15), Б. Цонев (Костадінов, 70), Р. Цонев (Чочев, 61), Велковські. Голи: Степаненко, 80 – Кірілов, 35

Наступну гру збірна України проведе у заключному матчі відбору до ЧС-2022 проти команди Боснії і Герцеговини у Зеніці 16 листопада.

Факти ICTV також провели текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Болгарія, де зібрали усі найгостріші моменти зустрічі.