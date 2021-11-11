36 ударів і три голи з офсайду: Україна не змогла обіграти Болгарію

Збірна України зустрічалася з командою Болгарії у межах товариського матчу. Зустріч відбулася в Одесі на стадіоні Чорноморець та завершилася з рахунком 1:1.
Синьо-жовті жваво розпочали зустріч – вже на першій хвилині Андрій Ярмоленко прорвався до штрафної суперника та навісив на Олександра Зінченка, але м’яч після його удару полетів вище воріт. Болгари намагалися відповісти, але синьо-жовті швидко нівелювали їхню спробу та провели чергову атаку за участю дуету Ярмоленко-Зінченко. Цього разу хавбек Ман Сіті пробив у руки голкіперу.
Естафетну паличку втрачених моментів у матчі перейняв Олександр Зубков, який пробивав головою, але м’яч зрадницький пролетів над поперечкою.
Врешті підопічним Петракова вдалося забити, але гол Артема Довбика, який вперше вийшов у футболці національної збірної зі старту, скасував арбітр через офсайд. Продовжили намацувати тріщини у захисті болгар Ярмоленко та Зінченко, але черговий удар Олександра заблокував Дімітров.
У середині першого тайму українці заробили штрафний, який пішов виконувати Руслан Маліновський. Хавбек Аталанти філігранно пробив, у стилі Тоні Крооса на Мундіалі-2018, але трішки забракло точності.
Після серії атак на свої ворота болгари пішли у наступ і скористалися дисонансом у штрафному українців – Бущан та Матвієнко не розібралися у ситуації, а Радослав Кірілов в цей момент вколитив кулястого у сітку воріт синьо-жовтих! 0:1 – рахунок, який ошелешив кількатисячний натовп на Чорноморці.
Українці відразу ж намагалися відповісти, але спершу Довбик не влучив у ствір воріт, а м’яч після удару Маліновського зі штрафного пролетів над поперечиною.
У другому таймі обидва наставники замінили голкіперів – в України замість Бущана на ворота став 22-річний Дмитро Різник із полтавської Ворскли, а у болгар дебютував 19-річний голкіпер Светослав Вуцов із софійської Славії. Також на полі з’явилися Роман Яремчук та Тарас Степаненко.
Форвард Бенфіки відразу ж вирішив перевірити юного болгарського воротаря на кмітливість, але не зміг влучити у площину.
Згодом синьо-жовті забили вдруге і знову з офсайду! Цього разу не пощастило Андрію Ярмоленку. А потім, як в народі кажуть Мій талан з’їв баран, українці відзначилися ще третім голом із офсайду. У положенні поза грою знову опинився Ярмоленко.
Українці продовжили тринькати моменти поки за справу не взявся Тарас Степаненко – опорник Шахтаря метрів з 27-ми точно відправив м’яча у сітку воріт болгар змінивши рахунок на табло 1:1.
Під завісу матчу підопічні Петракова ще кілька разів намагалися змінити рахунок, але м’яч вперто не йшов у ворота. Всього синьо-жовті за гру завдали 36 ударів по воротах суперника, з яких – 14 у площину воріт, проти чотирьох у болгар, один з яких у площину.
Стартові склади:
- Україна: Бущан (Різник, 46), Соболь (Коваленко, 68), Кривцов, Матвієнко, Сидорчук (Степаненко, 46), Маліновський (Гармаш, 78), Зінченко, Тимчик, Зубков (Циганков, 61), Ярмоленко, Довбик (Яремчук, 46).
- Болгарія: Михайлов (Вуцов, 46), Христов, Димитров, Недєлєв, А. Ілієв (Мінчев, 46), Кірілов, Десподов (Янков, 69), Йорданов (Туріцов, 15), Б. Цонев (Костадінов, 70), Р. Цонев (Чочев, 61), Велковські.
- Голи: Степаненко, 80 – Кірілов, 35
Наступну гру збірна України проведе у заключному матчі відбору до ЧС-2022 проти команди Боснії і Герцеговини у Зеніці 16 листопада.
Факти ICTV також провели текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Болгарія, де зібрали усі найгостріші моменти зустрічі.