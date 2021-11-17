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Зірвемо горлянку від підтримки: Зеленський привітав збірну України з перемогою

Тетяна Забожко редакторка стрічки
володимир зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу збірної України в заключному матчі відбору до чемпіонату світу-2022.

– Ці хлопці щойно перемогли і потрапили у плей-оф, де боротимуться за вихід на чемпіонат світу-2022. Цих хлопців ми несамовито підтримуватимемо й зірвемо горлянку, коли їм це вдасться.

Чи може бути інакше? Вірю, що ні. Бо ці хлопці – збірна України з футболу! – написав на своїй сторінці у Twitter  глава держави.

16 листопада збірна України зустрічалася із Боснією і Герцеговиною у заключному матчі відбору до чемпіонату світу-2022.

Гра відбулася у Зеніці на стадіоні Біліно Полє і завершилася перемогою синьо-жовтих із рахунком 2:0.

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