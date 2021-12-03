Букмекери активно приймають ставки на бій між українцем Василем Ломаченком та ганцем Річардом Коммі, який відбудеться в ніч із 11 на 12 грудня на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США). Бій розпочнеться близько 6.00 за київським часом.

На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом протистояння є український боксер.

Прогноз на бій Ломаченко – Коммі

Ставки на перемогу Ломаченка приймають з коефіцієнтом 1.11. Тоді як успіх ганця Коммі оцінюється котируванням 6.00. А нічийний результат зустрічі – 23.00.

Дострокова перемога українця оцінюється коефіцієнтом 1.40, а його перемога за очками – 3.60. На дострокову перемогу ганця можна поставити з коефіцієнтом 9.60, а його виграш за очками – 15.00.

Це буде другий бій для Ломаченка після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні 2020 року та втрати всіх своїх поясів. Коммі, як і попередній суперник українця японець Масайоші Накатані, також зустрічалися з Лопесом та програв йому.

Свій останній бій Василь провів наприкінці червня 2021 року, здолавши технічним нокаутом Накатані. Бій відбувся у Лас-Вегасі. Щодо Річарда Коммі, то він свій останній бій провів у лютому-2021, коли відправив у нокаут Джексона Мартінеса.

Наприкінці листопада 2021 року Лопес не зміг захистити відібрані в Ломаченка пояси. Американець програв Джорджу Камбососу роздільним рішенням суддів.

Фото: Boxing Scene