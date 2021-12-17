Українському боксеру Василю Ломаченку заборонили повертатися на ринг після перемоги над ганцем Річардом Коммі. Таке рішення ухвалила спортивна комісія штату Нью-Йорк

Ломаченко переміг одноголосним рішенням, а у відповідь майже нічого не пропустив. Лише 12% ударів Коммі були точними.

Тим не менш, легкоатлетична комісія вирішила відсторонити українця на невизначений термін. Причини такого рішення поки невідомі. Зауважимо, що таке ж рішення було ухвалене для Коммі.

Зазвичай боксера тимчасово відсторонюють від боїв, якщо його нокаутують або він пропустив багато ударів під час поєдинку. Це робиться з метою захисту здоров’я спортсмена.

Наприклад, після бою Ф’юрі – Вайлдер обидва боксери були відсторонені, оскільки були в нокдауні, а американець також програв нокаутом. Британець уже відбув відсторонення, а Вайлдеру заборонено повертатися на ринг до квітня наступного року.

У поєдинку, що відбувся у ніч проти 12 грудня, Ломаченко міг нокаутувати Коммі після нокдауну в сьомому раунді, але пошкодував суперника. Через це його звинуватили в боягузтві та слабкості.

А потім стався скандал з прапором. Ломаченко почав святкувати перемогу з прапором рідного міста Аккерман (Білгорода-Дністровський).

Такий вчинок обурив чимало українців, а легенді українського боксу Володимиру Кличку довелося пояснювати Василю, що таке патріотизм.

Джерело: BoxRec