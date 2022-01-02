В США український суперважковаговик Віктор Вихрист (9-0, 7 KO) переміг грузинського спортсмена Яго Кіладзе (27-6-1, 19 KO) технічним нокаутом у другому раунді.

У першому раунді Вихрист відправив Кіладзе в нокдаун, але незабаром і сам впав від потужного прямого удару.

У другому раунді український боксер знову побував у нокдауні, проте зумів завершити поєдинок достроково: рефері зупинив бій після третього нокдауну для Кіладзе.

Кіладзе був готовий продовжити поєдинок та не погодився з рішенням рефері.

Вихрист здобув сьому дострокову перемогу на професійному рингу. 2021 року Віктор виграв три бої.

Поєдинок Вихриста та Кіладзе пройшов на арені Seminole Hard Rock Hotel & Casino у Голлівуді, штат Флорида.

Віктор Вихрист – чемпіон Європи-2017 та чемпіон Європейських ігор-2019 у Мінську. В аматорах він виступах за команду Українські отамани та брав участь у Світовій серії боксу.

Він провів сім поєдинків у профі та в усіх здобув перемогу. Раніше він боксував у Франції, Німеччині та Україні.