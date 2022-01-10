Тест на коронавірус головного тренера Дженоа Андрія Шевченка знову виявився позитивним. Про це повідомили на сайті футбольного клубу.

– За результатами молекулярних тестів, проведених на передматчевому етапі, у Андрія Шевченка виявили позитивний результат тесту на коронавірус. У всіх інших членів групи результат – негативний, – повідомляють у клубі Дженоа.

Головного тренера негайно помістили на ізоляцію, а керівництво над командою в матчі проти Спеція взяв Мауро Тассотті.

Без головного наставника команда 9 січня програла з рахунком 0:1.

Нагадаємо, що позитивний результат тесту на Covid-19 Андрій Шевченко вже отримував 27 грудня. Разом із ним інфікувався тоді й захисник та капітан команди Доменіко Крішіто.

Команду Серії А Дженоа з Італії Андрій Шевченко тренує з 7 листопада.

Його контракт із командою футболістів з міста Генуя триватиме до 30 червня 2024 року.

Джерело: Genoa