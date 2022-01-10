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Тест на коронавірус Андрія Шевченка знову виявився позитивним

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Андрій Шевченко тренер

Тест на коронавірус головного тренера Дженоа Андрія Шевченка знову виявився позитивним. Про це повідомили на сайті футбольного клубу.

– За результатами молекулярних тестів, проведених на передматчевому етапі, у Андрія Шевченка виявили позитивний результат тесту на коронавірус. У всіх інших членів групи результат –  негативний, – повідомляють у клубі Дженоа.

Головного тренера негайно помістили на ізоляцію, а керівництво над командою в матчі проти Спеція взяв Мауро Тассотті.

Без головного наставника команда 9 січня програла з рахунком 0:1.

Нагадаємо, що позитивний результат тесту на Covid-19 Андрій Шевченко вже отримував 27 грудня. Разом із ним інфікувався тоді й захисник та капітан команди Доменіко Крішіто.

Команду Серії А Дженоа з Італії Андрій Шевченко тренує з 7 листопада.

Його контракт із командою футболістів з міста Генуя триватиме до 30 червня 2024 року.

Джерело: Genoa

Фото: Dreamstime

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