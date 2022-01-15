Дівчинка-бунтарка, яка любила життя: що відомо про загиблу дружину Данченка

Вікторія Данченко, дружина українського футболіста Олега Данченка, загинула у жахливій ДТП на трасі Одеса-Київ у п’ятницю, 15 січня.

Молода жінка потрапила у серйозну аварію з трьох машин і від отриманих травм загинула на місці.

За попередньою інформацією, вона перебувала за кермом Mercedes, який належить її чоловікові. Автівка з жінкою спершу влетіла в KIA, після чого вдарилася об евакуатор, а той зіткнувся з фурою. Потім Mercedes отримав ще кілька ударів та влетів у відбійник.

Аварія була настільки сильною, що тіло жінки рятувальники діставали за допомогою спеціального обладнання для розрізання автомобіля.

Що відомо про Вікторію Данченко?

Вікторія уклала шлюб з Олегом Данченком у липні 2020 року. Дітей у подружжя не було. Зі своїм майбутнім чоловіком Данченком познайомилася в Instagram, а зустрічатися пара розпочала в 2017 році.

До цього вона зустрічалася з іншим українським футболістом Владленом Юрченком, який у грудні 2021 року залишив чернігівську Десну.

У соціальній мережі Instagram жінка активно публікувала фото та відео з поїздом вулицями міста.

У мікроблозі вона називала себе дівчинкою-бунтаркою, а у червні 2020 року написала: Я дуже щаслива і я дуже люблю своє життя.

Вікторія також публікувала знімки з подорожей та зізнавалася у коханні до свого чоловіка. У річницю весілля вона написала:

— Сьогодні рівно рік, як ми стали чоловіком та дружиною. І я без роздумів вийшла б за тебе ще мільйон разів! Я дуже люблю тебе, мій найрідніший.

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До заміжжя Вікторія мала прізвище Фролова. Вона навчалася у КНЕТУ та мала диплом психолог. Одеситці було лише 27 років, в на своє останнє день народження вона написала у соцмережі, що “з кожним роком стає все молодшою та вродливішою. Далі – більше”.

Олег Данченко виступає на позиції захисника. В день смерті своєї дружини Вікторії він на правах оренди перейшов із грецького АЕКа в луганську Зорю. Угода розрахована на 1,5 роки та передбачає опцію викупу контракту.

У поточному сезоні 27-річний футболіст жодного разу не зіграв за АЕК.

Фото: Viktoria Danchenko