Дівчинка-бунтарка, яка любила життя: що відомо про загиблу дружину Данченка

Вікторія Данченко, дружина українського футболіста Олега Данченка, загинула у жахливій ДТП на трасі Одеса-Київ у п’ятницю, 15 січня.
Молода жінка потрапила у серйозну аварію з трьох машин і від отриманих травм загинула на місці.
За попередньою інформацією, вона перебувала за кермом Mercedes, який належить її чоловікові.
Автівка з жінкою спершу влетіла в KIA, після чого вдарилася об евакуатор, а той зіткнувся з фурою. Потім Mercedes отримав ще кілька ударів та влетів у відбійник.
Аварія була настільки сильною, що тіло жінки рятувальники діставали за допомогою спеціального обладнання для розрізання автомобіля.
Що відомо про Вікторію Данченко?
Вікторія уклала шлюб з Олегом Данченком у липні 2020 року. Дітей у подружжя не було. Зі своїм майбутнім чоловіком Данченком познайомилася в Instagram, а зустрічатися пара розпочала в 2017 році.
До цього вона зустрічалася з іншим українським футболістом Владленом Юрченком, який у грудні 2021 року залишив чернігівську Десну.
У соціальній мережі Instagram жінка активно публікувала фото та відео з поїздом вулицями міста.
У мікроблозі вона називала себе дівчинкою-бунтаркою, а у червні 2020 року написала: Я дуже щаслива і я дуже люблю своє життя.
Вікторія також публікувала знімки з подорожей та зізнавалася у коханні до свого чоловіка. У річницю весілля вона написала:
— Сьогодні рівно рік, як ми стали чоловіком та дружиною. І я без роздумів вийшла б за тебе ще мільйон разів! Я дуже люблю тебе, мій найрідніший.
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До заміжжя Вікторія мала прізвище Фролова. Вона навчалася у КНЕТУ та мала диплом психолог. Одеситці було лише 27 років, в на своє останнє день народження вона написала у соцмережі, що “з кожним роком стає все молодшою та вродливішою. Далі – більше”.
Олег Данченко виступає на позиції захисника. В день смерті своєї дружини Вікторії він на правах оренди перейшов із грецького АЕКа в луганську Зорю. Угода розрахована на 1,5 роки та передбачає опцію викупу контракту.
У поточному сезоні 27-річний футболіст жодного разу не зіграв за АЕК.
Фото: Viktoria Danchenko