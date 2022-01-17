За підсумками першого змагального дня на Australian Open-2022 три українські тенісистки завершили свої виступи на турнірі.

Вийти до другого кола вдалося лише Еліні Світоліній та Марті Костюк. А ось друга ракетка України Ангеліна Калініна та Леся Цуренко зачохлили ракетку слідом за Даяною Ястремською.

Справжній трилер на корті влаштувала Ангеліна Калініна, якій у суперниці дісталася третій номер серед американок Джессіка Пегула.

Ангеліна виграла перший сет і була близькою до перемоги у другому, але Пегула відігралася на тай-брейку. У третій партії Калініна поступилася американці за рівної боротьби. У підсумку – 6:4, 6:7 (1:7), 5:7.

Трисетовий матч тенісисток тривав 2 год. 55 хв. Під час зустрічі Калініна двічі подала на виліт та припустилася шести подвійних помилок. Її суперниця зробила п’ять ейсів та тричі помилила під введення м’яча у гру.

В наступному колі Пегула зіграє зі співвітчизнице. Бернардою Перою, яка обіграла росіянку Катерину Олександрову.

А ось зустріч першої ракетки світу Ешлі Барті з українкою Лесею Цуренко тривала менше ніж годину. Австралійка фактично всуху розгромила суперницю. Леся змогла записати у свій актив лише один гейм у другій партії – 6:0, 6:1.

Таким чином, лише дві українки продовжують боротьбу на кортах Мельбурна.

Марта Костюк у двох сетах вона здолала представницю Франції Діан Паррі та за вихід до третього кола зустрінеться з іспанкою Сарою Соррібес-Тормо. А Еліна Світоліна після перемоги французькою тенісисткою Фіоною Ферро зіграє з Хармоні Хан з Франції. Обидва матчі відбудуться 19 січня.