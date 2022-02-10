Олімпіада-2022: скелетоніст Гераскевич утримує 16-ту позицію в змагальних заїздах

Український скелетоніст Владислав Гераскевич посів 16-те місце за результатами перших двох змагальних заїздів на ХХІV зимових Олімпійських іграх.
У першому заїзді спортсмен фінішував із результатом 1:01.63, а в другому – 1:01.58.
Тепер, щоб вийти до фінального раунду, українцю потрібно за підсумками третього заїзду бути в топ-20.
На цей час його перевага над учасником, який показав 21-й результат, становить +0.67 секунди.
Усього за вихід до фіналу змагаються 25 спортсменів.
Третя та четверта спроби вирішальних заїздів відбудуться 11 лютого.
Змагання зі скелетону під час зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні відбуваються в китайському місті Яньцин.
23-річний Владислав Гераскевич є єдиним представником української збірної в цьому виді спорту.
Під час зимової Олімпіади-2018 у Пхьончхані Владислав Гераскевич фінішував 12-м.
Нагадаємо, що 10 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні не змогла виступити збірна України з фристайлу.
У трьох спортсменів – Дмитра Котовського, Олександра Окіпнюка та Анастасії Новосад – виявили коронавірус.
Джерело: НОК
Фото: НОК