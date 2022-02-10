Збірна України з фристайлу не виступить на Олімпіаді 10 лютого

Збірна України не виступить у командному турнірі з лижної акробатики (фристайлу) на Олімпійських іграх у Пекіні, що стартує 10 лютого.

Троє українських спортсменів – Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк та Анастасія Новосад – отримали позитивні тести на коронавірус, через що збірна України не потрапила в сьогоднішній старт-лист.

Олімпійська місія України провела консультації з медичними службами оргкомітету Олімпійських ігор-2022 та Міжнародного олімпійського комітету, щоб з’ясувати подальші кроки для якнайшвидшого відновлення українських олімпійців.

Наразі спортсмени ізольовані і їм надана належна медична допомога.