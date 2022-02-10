Збірна України з фристайлу не виступить на Олімпіаді 10 лютого

Збірна України не виступить у командному турнірі з лижної акробатики (фристайлу) на Олімпійських іграх у Пекіні, що стартує 10 лютого.
Троє українських спортсменів – Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк та Анастасія Новосад – отримали позитивні тести на коронавірус, через що збірна України не потрапила в сьогоднішній старт-лист.
Олімпійська місія України провела консультації з медичними службами оргкомітету Олімпійських ігор-2022 та Міжнародного олімпійського комітету, щоб з’ясувати подальші кроки для якнайшвидшого відновлення українських олімпійців.
Наразі спортсмени ізольовані і їм надана належна медична допомога.
– Саме з цією дисципліною пов’язували медальні сподівання вболівальники України. І небезпідставно, адже протягом сезону наші спортсмени демонстрували стабільно високі результати на престижних міжнародних стартах.
Зокрема, на етапах Кубка світу, що передували Олімпійським іграм, у цьому виді програми українці двічі ставали бронзовими призерами, – зазначають у Національному олімпійському комітеті.