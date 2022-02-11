Біатлоністка Білосюк одужала від Covid-19 та повернулася у розташування збірної

Лідер жіночої збірної України з біатлону Олена Білосюк подолала коронавірус та повернулася до розташування команди на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Про приємні новини з Пекіна повідомили в Національному олімпійському комітеті.

— До розташування нашої команди з ізоляційного готелю повертається капітан жіночої збірної з біатлону, олімпійська чемпіонка Олена Білосюк, яка здала два негативних ПЛР-тести поспіль і готова допомогти нашій команді, – йдеться у повідомленні.

Перед початком Олімпіади-2022 у Пекіні Білосюк отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Через це вона перебувала на самоізоляції і пропустила два старти на біатлонній трасі в олімпійському Чжанцянкоу, а саме змішану естафету та індивідуальну гонку.

Повернення Білосюк відбулося перед стартом жіночого спринту. Але у ньому все ж взяли участь три заявлені раніше біатлоністки, адже старт-лист було складено у четвер, 10 лютого. Відсутність лідера збірної у спринті означає, що вона автоматично не зможе відібратися у гонку переслідування та масстарт.

На Олімпіаді-2022 у Пекіні Білосюк зможе стартувати лише в одній гонці – жіночій естафеті.

Станом на зараз Медальний залік Олімпіади-2022 очолює команда Норвегії, яка має шість золотих, три срібні та п’ять бронзових медалей. На другому місці розташувалася Німеччина, третьою йде Швеція. В України поки що немає завойованих медалей у Пекіні.

Фото: НОК