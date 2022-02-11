Ні війні в Україні: скелетоніст Гераскевич провів мовчазний протест на Іграх-2022

Український скелетоніст Владислав Гераскевич під час зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні публічно виступив проти війни в Україні.

Після третього заїзду він показав звернення на камеру, яке адресував глядачам олімпійських змагань. На невеличкому плакаті був напис No war in Ukraine (Ні війні в Україні, – Ред.).

За підсумками третьої кваліфікаційної спроби Гераскевич став 17-м із часом 3.04,83 та вийшов у фінальний заїзд, де з результатом 4:06.28 посів 17 місце на Олімпійських іграх-2022.

Золото у скелетоні дісталося німцю Крістоферу Гротхеру, срібло теж у представника Німеччини Акселя Юнга, а ось бронзу завоював китайський скелетоніст Вентган Янь.

Для Владислава Гераскевича це друга Олімпіада у кар’єрі. На Іграх-2018 у Пхьончхані він фінішував з 12-м результатом. Він – єдиний представник України у цьому виді спорту.

У сезоні-2021/22 Гераскевич посів 16-е місце у загальному заліку Кубка світу. Але показав найкращий результат у кар’єрі, фінішувавши шостим у Сігулді.

Російська Федерація стягує війська до українських кордонів з кінця жовтня 2021 року. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, станом на 7 лютого вздовж кордонів України знаходилися 140 тис. військових збройних сил Росії.

Фото: Суспільне