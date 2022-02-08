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Факти / Світ / Росія

Вздовж всього українського кордону знаходиться 140 тис. російських військових – Резніков

Ілля Нежигай редактор стрічки
Олексій Резніков

Вздовж кордонів України знаходиться 140 тис. військових збройних сил Росії.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі Свободи Слова на ICTV.

– Вздовж всіх кордонів з Україною – з боку Російської Федерації, Білорусі та тимчасово окупованих територій (Криму та Донбасу, – Ред.) – знаходиться наземного компоненту 119 тис. вояків (ЗС РФ, – Ред.), а якщо додати повітряний та морський компонент, то буде 140 тисяч, – заявив міністр.

Він додав, що загалом це 72 батальйонні групи російських військ, з яких 11 знаходиться на території Білорусі.

6 лютого Олексій Резніков заявив, що станом на зараз ймовірність значної ескалації з Росією оцінюється як низька.

Міністр також казав, що концентрація військ Росії на навчаннях у Білорусі – недостатня для вторгнення в Україну.

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Джерело: Свобода слова

Фото: УНІАН

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