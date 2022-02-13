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Супербоул-2022: де дивитися матч Цинциннаті Бенгалс — Лос-Анджелес Ремз

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
SoFi Stadium

Цинциннаті Бенгалс та Лос-Анджелес Ремз зіграють у фінальному матчі за звання чемпіона НФЛ – Супербоулі-2022. Зустріч відбудеться у ніч з 13 на 14 лютого в Інглвуді (Каліфорнія, США) на арені SoFi Stadium.

Початок матчу о 01.30 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру у прямому ефірі на телеканалі Viasat Sport. Також зустріч можна буде подивитися завдяки трансляції на телеканалі NBC, який володіє ексклюзивними правами на шоу, та у додатку NBC. Матч буде ще транслюватиме BBC та Sky Sports.

SoFi Stadium, який відкрили у вересні 2020 року, вперше прийме Супербоул. Ця арена є домашньою для учасника фінального матчу НФЛ – Лос-Анджелес Ремз.

У перерві Супербоулу виступлять Емінем, Снуп Дог, Мері Джей Блайдж, Кендрік Ламар та Доктор Дре. Минулого року хедлайнером Супербоулу був канадський співак The Weeknd.

У 2021 році Супербоул виграла Тампа-Бей Баккенірс. У фінальному матчі сезону вони переграли Канзас-Сіті Чіфс з рахунком 31:9.

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Фото: Depositphotos

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