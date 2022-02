Фінський фристайліст Йон Саллінен під час одного зі стрибків у кваліфікаційних змаганнях у гафпайпі на зимових Олімпійських іграх-2022 припустився помилки та врізався в оператора.

Інцидент стався під час олімпійських змагань 17 лютого. Фінський спортсмен втратив контроль у повітрі під час стрибка, зіштовхнувся з оператором та дуже жорстко приземлився на верхню частину рампи.

Watch out for the cameraperson!

Does Jon Sallinen owe them a new camera? #Beijing2022 pic.twitter.com/0la1rF5kmD

— Eurosport (@eurosport) February 17, 2022