Фінський фристайліст Йон Саллінен під час одного зі стрибків у кваліфікаційних змаганнях у гафпайпі на зимових Олімпійських іграх-2022 припустився помилки та врізався в оператора.

Інцидент стався під час олімпійських змагань 17 лютого. Фінський спортсмен втратив контроль у повітрі під час стрибка, зіштовхнувся з оператором та дуже жорстко приземлився на верхню частину рампи.

Watch out for the cameraperson! Does Jon Sallinen owe them a new camera? #Beijing2022 pic.twitter.com/0la1rF5kmD — Eurosport (@eurosport) February 17, 2022

Ця помилка вартувала Саллінену місця у фіналі, адже за підсумками кваліфікації на Олімпіаді-2022 він посів останнє місце.

— В останньому стрибку я зачепив лижами свіжий сніг і влетів в оператора. Я сподіваюся, що з ним усе гаразд, – сказав Саллінен в коментарі NRK.

Також фристайліст зазначив, що отримав болісний удар по ключиці. Попри травму, Йон вийшов на старт на другу спробу, але знову ж впав на тому ж місці.

Медальний залік Олімпіади-2022 продовжує очолювати Норвегія, у якої 13 золотих, сім срібних та вісім бронзових медалей. Друге місце за Німеччиною, а трійку лідерів замикають США. Україна у рейтингу посідає 23-ю сходинку завдяки сріблу Олександра Абраменка у лижній акробатиці.

Джерело: NRK