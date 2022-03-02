Абрамович спішно хоче продати маєтки у Лондоні та ФК Челсі через санкції – ЗМІ

Швейцарський мільярдер Гансйорг Вісс заявив, що отримав пропозицію купити Челсі у росіянина Романа Абрамовича. Через напад Росії на Україну російський олігарх остерігається санкцій.

За інформацією англійського депутата Кріса Браяна, Абрамович спішно розпродає свою нерухомість у Британії. Він уже передав управління ФК Челсі благодійному фонду.

За словами Вісса, йому запропонували приєднатися до консорціуму із шести-семи інвесторів, охочих придбати Челсі, але поки олігарх просить за клуб надто високу ціну.

— Абрамович намагається продати свої маєтки в Англії, він також хоче швидко позбутися Челсі. Я і ще троє людей у ​​вівторок отримали пропозицію купити Челсі у Абрамовича. Я почекаю чотири-п’ять днів. Абрамович зараз просить занадто багато. Ви знаєте, Челсі винен йому £2 млрд. Але Челсі не має грошей, – сказав Вісс в інтерв’ю газеті Blick.

У самому лондонському клубі заяву Вісса не коментують. Ближче до вечора видання The Telegraph теж підтвердило, що Абрамович виставив Челсі на продаж і хоче за клуб 4 млрд фунтів.

Посередником в угоді, що веде переговори з потенційними інвесторами, виступає американський банк Raine.

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Абрамович запропонував зацікавленим сторонам взяти участь у торгах за клуб цього тижня. Повідомляється, що власник Челсі навряд чи отримає пропозиції вище 2 млрд фунтів.

Абрамович придбав Челсі у 2003 році. Відтоді аристократи п’ять разів вигравали АПЛ, двічі Лігу чемпіонів та двічі Лігу Європи.