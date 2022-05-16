Збірна України з футболу та італійський Емполі проведуть товариський матч 17 травня. Спаринг відбудеться в Італії на стадіоні Карло Кастеллані о 21.30 за київським часом.

Це другий контрольний матч синьо-жовтих у межах підготовки до півфінального поєдинку плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.

Де дивитися матч Емполі – Україна?

Традиційно матчі збірної України транслює телеканал ТРК Україна покажуть телеканали Футбол 1 та Індиго TV.

Гру також можна буде подивитися на платформі oll.tv та YouTube-каналі УАФ.

Прогноз букмекерів на гру Емполі – Україна

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу України приймають ставки з коефіцієнтом 1.72. Успіх Емполі оцінюють в 4.20. Нічия оцінюється коефіцієнтом – 4.30.

У першому спарингу збірна України здобула перемогу над менхенгладбахською Боруссією з рахунком 2:1. Голами у матчі відзначилися дебютанти Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок.

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У спарингу з жеребцями брали участь лише футболісти, які є представниками клубів УПЛ. Нещодавно до команди приєднався форвард Бенфіки Роман Яремчук. Сьогодні до Брдо до табору синьо-жовтих мали прибути ще троє наших легіонерів — Данило Сікан, Тарас Качараба та Олександр Зубков.