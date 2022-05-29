Російські контрактники чекають кінця травня, щоб втекти з України – перехоплення СБУ

Травень, 29 в 12:45

Російські окупанти, які заїхали на територію України контрактниками, чекають закінчення тримісячного терміну, щоб виїхати з України. Про це йдеться у черговій перехопленій СБУ розмові рашистів.

Зазначається, що наприкінці травня спливає визначений законодавством РФ 90-денний термін на проведення “спецоперації”. Тому ті з них, які заїхали в Україну у лютому, мають підстави “законно” покинути службу.

Зокрема, із перехопленої розмови випливає, що ротації особового складу не буде.

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— Сказали, заміни не буде. Ніхто нас не хоче міняти, всі відмовляються сюди їхати. Думаю, напевно, зараз досиджу, три місяці як стукне, на**й, треба якось вибиратися… Буду шукати щось на громадянці, – говорить рашист другу.

А от нових охочих воювати знайти непросто. Тож командування намагається втримати хоч цих вояк.

— Приїжджають, агітують там різними методами: Молодші класи пишуть вам листи. Якщо ви поїдете, хто тут залишиться. Лякають, що характеристику зіпсують в особистій справі, але це ще жодного не зупинило.

Раніше СБУ оприлюднила зізнання декількох російських солдатів. Вони розповіли, що керівництво РФ повертає своїх солдатів додому лише з пораненнями або у труні. Щоб не брати участі у злочинній війні проти України, їм залишається лише потрапити до полону.