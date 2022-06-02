Червень, 02 в 0:12

Президент України Володимир Зеленський прокоментував перемогу збірної України проти Шотландії у плей-оф відборі на чемпіонат світу з футболу 2022 року.

— Є миті, коли не треба багато слів! Просто гордість! Просто спасибі, хлопці! Дві години щастя, від якого ми відвикли. Вийшли. Бились. Вистояли. Перемогли. Бо українці! Радість нашим військовим, усій нашій країні. Ми воюємо всі, кожен на своєму фронті, саме за це. За наш синьо-жовтий прапор, за наш герб на серці, за Ще не вмерла України…, яку не заглушити. Воюємо, б’ємось, вистоїмо, переможемо. Бо українці! – написав президент у соціальних мережах.

Збірна України у середу, 1 червня, зустрічалася із командою Шотландії у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

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Це була де-факто перша гра синьо-жовтих у 2022 році, якщо не враховувати три товариські зустрічі проти клубів із Німеччини, Італії та Хорватії.

Гра на Гемпден Парк у Глазго завершилася з рахунком 3:1 завдяки голам Ярмоленка, Яремчука та Довбика. Єдиний гол у футболці тартанової армії забив МакГрегор. Тепер на синьо-жовтих чекає гра у Кардіффі проти команди Уельсу. Матч відбудеться 5 травня, коли й визначиться володар останній путівки від Європи на Мундіаль.