Гол Циганкова приніс збірній України перемогу над Ірландією у Лізі націй

Червень, 08 в 23:42

Збірна України обіграла команду Ірландії у матчі першого туру дивізіону В Ліги націй УЄФА сезону-2022/23. Зустріч відбулася у Дубліні на стадіоні Авіва та завершилася з рахунком 1:0 на користь синьо-жовтих.

Варто зазначити, що наша збірна вийшла на матч експериментальним складом. Після поразки від Уельсу наставник команди Олександр Петраков заявив, що дасть відпочити основним гравцям. Як наслідок, у стартовому складі з’явився лише Віталій Миколенко.

На початку зустрічі відчувалася помітна нервозність серед гравців синьо-жовтих. Кілька разів помилився Андрій Лунін, та й інші гравці не завжди були точними у передачах.

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Ближче до завершення першого тайму українцям вдалося відкрити рахунок. Артем Довбик подав на лінію штрафного, звідки Тарас Качараба зачепився за м’яча та пробив зльоту у дальній кут. Та, цей чудовий гол не зарахував арбітр після перегляду VAR, угледывши положення поза грою у Довбика.

Після перерви небезпечну контратаку провела зелена армія, але наші відбилися. Після чого послідувала атака у відповідь. Свіженький Віктор Циганков заробив стандарт, який сам і виконав – м’яч після удару хавбека пролетів повз усіх та влетів у дальній кут. Другий голкіпер Ліверпуля Куївін Келлехер був безсилий.

Примітно, що у зустрічі взяли участь голкіпери дублери пари фіналістів цьогорічної Ліги чемпіонів. Як і гра у Парижі, у Дубліні перемога була за стражем воріт Реала, який зберіг свої ворота сухими.

Після пропущеного м’яча ірландці намагатися взяти гру під свій контроль. У них зрідка виходило атакувати, але деякі закінчувалися ударами по воротах Луніна. За 12 хвилин до кінця матчу айріші виконала штрафний і м’яч після удару Шейна Даффі полетів у перекладину після сейву Луніна! Відразу після розіграшу кутового пробивав Майкл Обафемі, але повз ворота.

В останні хвилини матчу Ірландія пішла вперед, змушуючи українців часто фолити. Підопічні Петракова всіма силами відбивалися і все ж змогли взяти три очки у зустрічі.

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Це була перша зустріч національних збірних в історії. І, примітно, що Ірландія давно не програвала на стадіоні Авіва. Вони втримали на ньому нічию із Португалією у 2020-му, а також не програли Сербії та Уельсу.

Крім Ірландії та України, у Лізі В групі 1 виступають національні команди Вірменії та Шотландії. Наразі збірні Шотландії, України та Вірменії мають по три очки, в Ірландії, яка провела вже два матчі у турнірі, поки нуль.

Наступну гру синьо-жовті проведуть проти Вірменії 11 червня у польському місті Лодзь.