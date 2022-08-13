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Факти / Спорт

На кону реваншу Усик-Джошуа стоятиме пояс, який належав Ф’юрі

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Усик - Джошуа
Фото: Getty Images

Переможець бою-реваншу між чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, IBO та WBA Super у надважкій вазі Олександром Усиком та британським боксером Ентоні Джошуа отримає вакантний титул The Ring.

Про це у Twitter повідомив британський журналіст Майкл Бенсон, а згодом підтвердив журнал The Ring.

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Титул чемпіона у надважкій вазі за версією журналу The Ring раніше належав британцю Тайсону Ф’юрі, але боксер офіційно його звільнив його.

Напередодні Ф’юрі офіційно оголосив про завершення кар’єри. Цю інформацію підтвердив президент WBC Маурісіо Сулейман.

Другий бій між Усиком та Джошуа відбудеться вже наступної суботи, 20 серпня, у Джидді, в Саудівській Аравії.

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Де дивитися реванш Усик – Джошуа в Україні?

  • безкоштовний показ на MEGOGO;
  • на офіційному каналі Олександра Усика у YouTube;
  • на регіональних каналах Суспільного.

Перший поєдинок боксерів відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Готспур у Лондоні. Тоді Усик декласував чинного чемпіона світу одностайним рішенням суддів.

Джерело: The Ring

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