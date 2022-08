Переможець бою-реваншу між чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, IBO та WBA Super у надважкій вазі Олександром Усиком та британським боксером Ентоні Джошуа отримає вакантний титул The Ring.

The Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua rematch next Saturday will have the vacant Ring Magazine heavyweight title on the line after Tyson Fury vacated.

— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 13, 2022