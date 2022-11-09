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Факти / Спорт

WBC виключила російських та білоруських боксерів зі своїх рейтингів

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
WBC виключила російських та білоруських боксерів зі своїх рейтингів
Фото: Unsplash

Конгрес WBC (Світової боксерської ради) ухвалив рішення виключити російських та білоруських боксерів з рейтингів.

Росіяни і білоруси не зможуть боротися за титул чемпіона WBC. Про це повідомив президент Ради Маурісіо Сулейман.

Також WBC не буде санкціонувати бої в Росії та Білорусі. Це означає, що на території цих двох країн заборонено проводити поєдинки за титули WBC.

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Нагадаємо, Світова боксерська рада (World Boxing Council) одна з чотирьох головних організацій, що затверджує професійні боксерські бої.

Вона робить це разом з такими організаціями, як Світова боксерська асоціація, Міжнародна боксерська федерація, Світова боксерська організація.

Світову боксерську раду було засновано 11 країнами, серед яких США, Пуерто Рико, Аргентина, Сполучене Королівство, Франція, Мексика, Філіппіни, Панама, Чилі, Перу, Венесуела та Бразилія.

Наразі, членами організації WBC є 161 країна.

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Джерело: Skysports

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