Листопад, 24 в 22:11

Збірна Португалії перемогла команду Гани у матчі першого туру групового етапу ЧС-2022 у Катарі. Гра відбулася на Стадіоні 974 у Досі та завершилася з рахунком 3:2.

Рахунок на 65-й хвилині відкрив капітан португальців Криштіану Роналду, реалізувавши пенальті, який сам і заробив.

Завдяки цьому голу 37-річний Роналду встановив унікальне досягнення – він став першим футболістом в історії, який забивав на п’яти чемпіонатах світу з футболу. Раніше португалець відзначався голами у матчах на ЧС 2006, 2010, 2014 та 2018 років.

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Попри пропущений гол ганці не збиралися завершувати гру без бою. Через вісім хвилин хавбек Гани Андре Айю встановив паритет у зустрічі. Однак гол Жоау Фелікса після пасу Бруну Фернандеша знову вивів португальців вперед.

А на 80-й хвилині свіженький Рафаел Леау збільшив перевагу Португалії. За хвилину до кінця основного часу Гана відіграла ще один м’яч – його автором став форвард Осман Букарі.

Завдяки перемозі Португалія захопила лідерство у квартеті H. В іншому матчі Уругвай та Південна Корея розписали нульову нічию, встановивши антирекорд на ЧС у XXI столітті. За гру команди не завдали жодного удару у площину воріт.

У наступному турі Португалія зіграє з уругвайцями, а Гана з корейцями. Обидва матчі відбудуться 28 листопада.