Листопад, 26 в 18:54

Збірна Польщі обіграла Саудівську Аравію у другому турі групового етапу на чемпіонаті світу з футболу у Катарі. Гра відбулася на стадіоні Ед’юкейшн Сіті в Ер-Раяні та завершилася перемогою поляків з рахунком 2:0.

Підопічні Чеслава Міхневича повели у рахунку наприкінці першого тайму після точного удару Пйотра Зелінські з пасу від Роберта Левандовскі.

Саудити мали нагоду відігратися ще до відходу на перерву, але хавбек Салем Аль-Давсарі не зміг переграти голкіпера збірної Польщі з 11-метрової позначки. Войцех Щенсний не лише відбив пенальті, а й встиг перевести м’яча вище воріт після добивання з боку Фіраса Аль-Бурайкана.

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У другому таймі збірна Польщі збільшила перевагу у рахунку, скориставшись помилкою півзахисника Абдулели Аль-Малкі у власному штрафному. Після цього Левандовскі вийшов віч-на-віч з голкіпером суперника та пробив низом, відправивши кулястого у сітку воріт.

Для 34-річного форварда каталонської Барселони це перший забитий гол на чемпіонатах світу в кар’єрі.

Відео огляд матчу Польща – Саудівська Аравія – 2:0

Перемога над Саудівською Аравією дозволила Польщі очолити турнірну таблицю у квартеті С з чотирма очками. Друга сходинка за саудитами, у яких три очки. Мексика (1) йде третьою і замикає турнірну таблицю Аргентина (0).

У першому турі Саудівська Аравія сенсаційно обіграла Аргентину, яку називали одни із претендентів на перемогу на Мундіалі, а Мексика та Польща розписали нічию.