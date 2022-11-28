Листопад, 27 в 23:23

Збірні Іспанії та Німеччини зіграли внічию у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу у Катарі. Зустріч на стадіоні Ель-Байт в Ель-Хаурі завершилася з рахунком 1:1.

Перший тайм матчу минув без голів, хоча перед перервою німці все ж відзначилися. Але взяття воріт Антоніо Рюдігером скасував арбітр через положення поза грою.

Рахунок у матчі відкрив форвард іспанців Альваро Мората після пасу від Жорді Альби на 62-й хвилині.

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Підопічні Ганса-Дітер Фліка відновили паритет у матчі під кінець гри. Гол забив нападник Ніклас Фюллькруг, який гарматним пострілом пробив у сітку воріт Унаї Сімона.

Відео огляд Іспанія – Німеччина – 1:1

В іншому матчі групи Японія несподівано поступилася збірній Коста-Ріки, хоча взяла гору над командою Фліка у першому турі.

Наразі у турнірній таблиці групи Е Іспанія розташувалася на першій сходинці, маючи в активі чотири очки. По три очки у японців та костариканців, які посідають другу та третю позицію відповідно. Німеччина поки остання з одним очком в активі.

У заключному турі Іспанія зустрінеться з Японією, а Німеччина зіграє з Коста-Рікою. Обидва матчі заплановані на 1 грудня.