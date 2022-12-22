Грудень, 22 в 14:43

Міжнародна федерація футболу оновила рейтинг національних команд наприкінці 2022 року.

Згідно з попереднім розміщенням збірна України піднялася на одну позицію та посідає 26-те місце, маючи в активі 1536,99 очок. Серед європейських збірних синьо-жовті перебувають на 14 місці.

У рейтингу ФІФА збірна України розташована поруч з командами-учасниками ЧС-2022 Південною Кореєю (25) та Австралією (27).

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Лідером рейтингу залишилася збірна Бразилії, попри виліт в 1/4 фіналу Мундіалю. На другій сходинці розташувалися чинні чемпіони світу аргентинці, а третьою йде збірна Франції, яка стала срібним призером ЧС-2022 у Катарі.

Збірна України піднялася у рейтингу ФІФА, лідерство за Бразилією / 3 фотографии

Найбільша сенсація ЧС-2022 збірна Марокко “стрибнула” у рейтингу ФІФА відразу з 22 на 11 місце завдяки виходу у півфінал турніру.

Суперники синьо-жовтих у відборі на Євро-2024 розташувалися на таких позиціях: Англія — п’ята, Італія — восьма, Північна Македонія — 65-та, Мальта — 167-ма.

Кваліфікаційний відбір на наступний чемпіонат Європи стартує у березні 2023 року.