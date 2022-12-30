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Факти / Спорт

Твій спадок вічний: як світ вшановує пам’ять легендарного Пеле

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Пеле
Фото: Getty Images

У четвер, 29 грудня, світ сколихнула новина про смерть легендарного футболіста Пеле.

Колеги та прихильники бразильця вже відреагували на трагічну звістку. Футболіст Кіліан Мбаппе опублікував спільне фото з Пеле і наголосив на тому, що “його спадщина ніколи не буде забута”.

Футбольний клуб Сантос вшанував пам’ять Пеле, опублікувавши фото корони.

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Ексгравець збірної Англії Гарі Лінекер назвав Пеле “найбожественнішим із футболістів”.

– Він грав у гру, до якої наблизилися лише кілька обраних. Він тричі піднімав найбажаніший золотий трофей у цій красивій жовтій сорочці. Можливо, він покинув нас, але у нього завжди буде футбольне безсмертя, – написав Лінекер.

– Спочивай з миром, королю Пеле. Дякую за славу, яку ти подарував Бразилії та футболу. Твій спадок вічний, – написав Каземіро, хавбек збірної Бразилії та Манчестер Юнайтед.

Легенда збірної Аргентини Габріель Батістута подякував Пеле за все, що він дав світові футболу.

– Сьогодні я втратив брата. Як християнин-католик я знаю, що “вмираючи, людина народжується для вічного життя”. У нас буде ціла вічність, щоб бути разом у домі Батька, – написав ексфутболіст збірної Бразилії Кафу.

Іспанський футболіст Серхіо Рамос наголосив, що футбол завжди пам’ятатиме Пеле.

– Сказати, що він був легендою – нічого не сказати. Пеле пішов від нас. Футбол завжди пам’ятатиме тебе. Спочивай з миром, Пеле, – написав він.

Кріштіану Роналду висловив свої глибокі співчуття всій Бразилії та родині Пеле.

– Простого “прощавай” ніколи не буде достатньо, щоб висловити біль, який зараз охоплює весь світ футболу. Натхнення для багатьох мільйонів. Прихильність, яку він завжди виявляв до мене, була взаємною в кожну нашу спільну хвилину, навіть на відстані. Він ніколи не буде забутий і пам’ять про нього вічно житиме в кожному з нас, любителів футболу. Спочивай з миром, королю Пеле, – написав Роналду.

Неймар зауважив, що Пеле перетворив футбол на мистецтво, розвагу.

– До Пеле футбол був просто спортом. Пеле змінив усе. Він перетворив футбол на мистецтво, на розвагу. Він дав голос бідним, темношкірим людям і особливо дав видимість Бразилії. Футбол і Бразилія підняли свій статус завдяки королю! Він пішов, але його магія залишиться, – написав Неймар.

– У 2005 році я отримав нагороду BBC безпосередньо з рук короля, і донині це один із моментів, яким я пишаюся. Я був такий щасливий, що він був у Манчестері, де ми так приємно поспілкувалися та приємно провели час, і навіть більше на заході Hublot, де ми справді добре посміялися. Спочивай з миром, королю Пеле. Мені дуже сумно, – написав футбольний тренер Жозе Моурінью.

– Спочивай з миром, Пеле, – лаконічно написав Ліонель Мессі.

Спортивний журналіст Фабріціо Романо опублікував фрагмент з шоу, в якому беруть участь Дієго Марадона і Пеле.

– Дякую за все, – написав він.

– Вашу спадщину завжди пам’ятатимуть. Співчуття всій родині, – написав екстренер збірної України Андрій Шевченко.

Зазначимо, що Пеле помер на 83-му році життя. З 2021 року він лікувався від раку товстої кишки. Останній місяць перебував у лікарні з численними захворюваннями.

Кілька днів тому іноземні видання повідомляли, що стан Пеле погіршився і футболіст попрощався з сім’єю та друзями.

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