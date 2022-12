У четвер, 29 грудня, світ сколихнула новина про смерть легендарного футболіста Пеле.

Колеги та прихильники бразильця вже відреагували на трагічну звістку. Футболіст Кіліан Мбаппе опублікував спільне фото з Пеле і наголосив на тому, що “його спадщина ніколи не буде забута”.

Футбольний клуб Сантос вшанував пам’ять Пеле, опублікувавши фото корони.

Ексгравець збірної Англії Гарі Лінекер назвав Пеле “найбожественнішим із футболістів”.

Pele has died. The most divine of footballers and joyous of men. He played a game only a few chosen ones have come close to. 3 times he lifted the most coveted gold trophy in that beautiful yellow shirt. He may have left us but he’ll always have footballing immortality. RIP Pele

— Gary Lineker ???????? (@GaryLineker) December 29, 2022