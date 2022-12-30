Грудень, 29 в 22:57

У четвер, 29 грудня, світ сколихнула новина про смерть легендарного футболіста Пеле.

Колеги та прихильники бразильця вже відреагували на трагічну звістку. Футболіст Кіліан Мбаппе опублікував спільне фото з Пеле і наголосив на тому, що “його спадщина ніколи не буде забута”.

Футбольний клуб Сантос вшанував пам’ять Пеле, опублікувавши фото корони.

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Ексгравець збірної Англії Гарі Лінекер назвав Пеле “найбожественнішим із футболістів”.

– Він грав у гру, до якої наблизилися лише кілька обраних. Він тричі піднімав найбажаніший золотий трофей у цій красивій жовтій сорочці. Можливо, він покинув нас, але у нього завжди буде футбольне безсмертя, – написав Лінекер.

Pele has died. The most divine of footballers and joyous of men. He played a game only a few chosen ones have come close to. 3 times he lifted the most coveted gold trophy in that beautiful yellow shirt. He may have left us but he’ll always have footballing immortality. RIP Pele — Gary Lineker ???????? (@GaryLineker) December 29, 2022

– Спочивай з миром, королю Пеле. Дякую за славу, яку ти подарував Бразилії та футболу. Твій спадок вічний, – написав Каземіро, хавбек збірної Бразилії та Манчестер Юнайтед.

Легенда збірної Аргентини Габріель Батістута подякував Пеле за все, що він дав світові футболу.

Gracias por todo lo que le diste al mundo del fútbol. Rip legend ????⚽️ #Pelé pic.twitter.com/ttMaTnObfF — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) December 29, 2022

– Сьогодні я втратив брата. Як християнин-католик я знаю, що “вмираючи, людина народжується для вічного життя”. У нас буде ціла вічність, щоб бути разом у домі Батька, – написав ексфутболіст збірної Бразилії Кафу.

Hoje perdi meu irmão. Como cristão católico, sei que é “morrendo que se nasce para a vida eterna”. Teremos toda a eternidade para estarmos juntos na casa do Pai. Ele apenas deixou o mundo das coisas que tem fim e foi para o mundo das coisas que não tem fim. Até um dia, Pelé. pic.twitter.com/J7hz5lbLh7 — Cafu. (@officialcafu) December 29, 2022

Іспанський футболіст Серхіо Рамос наголосив, що футбол завжди пам’ятатиме Пеле.

– Сказати, що він був легендою – нічого не сказати. Пеле пішов від нас. Футбол завжди пам’ятатиме тебе. Спочивай з миром, Пеле, – написав він.

Hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto. Simplemente, se nos ha ido #ORei. El fútbol te recordará siempre. Descansa en paz, Pelé.

To say he was a legend is an understatement. #ORei is gone. Football will always remember you. Rest in peace, Pelé. pic.twitter.com/0Wc0bEjScv — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 29, 2022

Кріштіану Роналду висловив свої глибокі співчуття всій Бразилії та родині Пеле.

– Простого “прощавай” ніколи не буде достатньо, щоб висловити біль, який зараз охоплює весь світ футболу. Натхнення для багатьох мільйонів. Прихильність, яку він завжди виявляв до мене, була взаємною в кожну нашу спільну хвилину, навіть на відстані. Він ніколи не буде забутий і пам’ять про нього вічно житиме в кожному з нас, любителів футболу. Спочивай з миром, королю Пеле, – написав Роналду.

Неймар зауважив, що Пеле перетворив футбол на мистецтво, розвагу.

– До Пеле футбол був просто спортом. Пеле змінив усе. Він перетворив футбол на мистецтво, на розвагу. Він дав голос бідним, темношкірим людям і особливо дав видимість Бразилії. Футбол і Бразилія підняли свій статус завдяки королю! Він пішов, але його магія залишиться, – написав Неймар.

– У 2005 році я отримав нагороду BBC безпосередньо з рук короля, і донині це один із моментів, яким я пишаюся. Я був такий щасливий, що він був у Манчестері, де ми так приємно поспілкувалися та приємно провели час, і навіть більше на заході Hublot, де ми справді добре посміялися. Спочивай з миром, королю Пеле. Мені дуже сумно, – написав футбольний тренер Жозе Моурінью.

– Спочивай з миром, Пеле, – лаконічно написав Ліонель Мессі.

Спортивний журналіст Фабріціо Романо опублікував фрагмент з шоу, в якому беруть участь Дієго Марадона і Пеле.

– Дякую за все, – написав він.

– Вашу спадщину завжди пам’ятатимуть. Співчуття всій родині, – написав екстренер збірної України Андрій Шевченко.

Зазначимо, що Пеле помер на 83-му році життя. З 2021 року він лікувався від раку товстої кишки. Останній місяць перебував у лікарні з численними захворюваннями.

Кілька днів тому іноземні видання повідомляли, що стан Пеле погіршився і футболіст попрощався з сім’єю та друзями.